Дмитрий Чубашенко, , 16:43 — REGNUM

Вице-председатель молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал роль президента Молдавии Игоря Додона в системе молдавской власти и выстраивании Кишиневом отношений с Москвой.

Отношения с Россией важны для кишиневской проевропейской власти, и для их сохранения эта власть рассчитывает на президента Игоря Додона. Такое мнение высказал Юлиан Кифу, бывший советник по национальной безопасности экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, который занялся политикой в Молдове с целью присоединить ее к Румынии.

Кифу удовлетворен эволюцией Додона, который сначала «последовательно, всеми силами играл роль сторонника прорусизма, поддерживая старомодный, советский молдовенизм и антирумынизм, которого сам не желал», но потом «начал осознавать реальность и больше не выступает, и даже не признает формально, евразийство и связи с неоимперскими институтами под руководством России», и понял, что «весь его антирумынский балет и вокализ ведут лишь к росту унионизма в Кишиневе».

Кифу так определил место Додона в системе нынешней кишиневской власти: «Отношения с Российской Федерацией необходимы Кишиневу, в особенности, после объявления Дмитрия Рогозина персоной нон грата. А если Игорь Додон перестанет вызывать доверие в этих отношениях, риск того, что отношения с Москвой перейдут к лицам не из центров нынешней власти, угрожает созданием новых точек притяжения и изменением соотношения сил в Республике Молдова, и не обязательно в проевропейском ключе».

Несколько витиевато, но смысл понятен: Додон — не более чем курьер между руководством Молдовы и России, и проевропейскую власть в Кишиневе вполне устраивает такой «пророссийский» связной, который никак не угрожает этой самой проевропейской власти. Причем, московские связи Додона для Плахотнюка настолько полезны, что их ни в коем случае нельзя передавать «лицам не из центров нынешней власти», потому что это приведет к изменениям «не обязательно в европейском ключе». «Приводным ремнем», который Плахотнюк, получивший в Москве официальный статус «главаря мафиозной группировки», время от времени запускает для своих оккультных «отношений с Российской Федерацией», должен оставаться именно такой полезный Додон. Недаром же Плахотнюк сделал его президентом, пусть отрабатывает услугу.

Юлиан Кифу — один из нескольких румынских политиков, которым запрещен въезд в Россию в ответ на антироссийские санкции ЕС. Бывший советник Бэсеску по нацбезопасности отличается особо оголтелыми евроатлантизмом, русофобией, унионизмом и антимолдовенизмом. Признание с его стороны полезности Додона для режима Плахотнюка подверждает, что в Бухаресте предпочитают видеть в кресле президента Молдовы именно такого клоуна-«антирумына», нежели настоящего патриота, который всерьез, а не по-шутовски, займется спасением и развитием Молдавского государства.

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