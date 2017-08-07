«В свободное от работы время Путин любит побыть Индианой Джонсом»

Берлин, , 16:32 — REGNUM «Дональд Трамп, передвигающийся с клюшкой в руках по рафинированному зеленом газону поля для гольфа, проигрывает российскому мачо, которому не стыдно показать свой голый торс», — пишет корреспондент германского издания Frankfurter Allgemeine Юлия Бэр.

Журналистка уверена, что дикая природа, окружающая российского лидера — куда более привлекательная картинка для народа, чем дышащее престижем, элитарностью и дороговизной поле для лениво гоняющих мяч лиц преклонного возраста, страшно далеких от рядового обывателя.

«Тот самый Путин, который в рабочее время ни во что не ставит права человека и безжалостно давит своих политических оппонентов на переговорах, в свободное от исполнения служебных обязанностей — настоящий Индиана Джонс. Ему не нравятся пресные прогулки, которые так любит Ангела Меркель или поездки на ранчо, уважаемые американскими президентами. Плавность и спокойствие — это недостаточно круто для российского лидера. Дикая природа — это по нему».

Кадров очередной отпускной фотосессии Путина ждали все — и российские СМИ, и мировые, отмечает журналистка. Понятно, что задачи они ставили перед собой разные, но трудно не согласиться с тем, что фото кремлевского лидера с пойманной щукой соберут больше кликов, чем Трамп с клюшкой.

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