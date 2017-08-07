На выборы в Москве зарегистрировались около 7600 кандидатов

Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве кандидатами на муниципальные выборы зарегистрированы 7665 кандидатов. Об этом сегодня, 7 августа, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает РИАМО.

«Из них зарегистрированы кандидатами на муниципальные выборы порядка 550 человек в возрасте до 22 лет. Примерно по 2 тысячи человек в возрасте 23−34 лет и 45−60 лет. Около 1,8 тысячи человек в возрасте 35−44 лет и 886 человек старше 60 лет», — уточнил Горбунов.

По соотношению мужчин и женщин среди зарегистрированных кандидатов преобладают мужчины, их 63,5%, а женщин 36,5%.

Председатель Мосгоризбиркома считает, что празднование Дня города в Москве 9 сентября положительно повлияет на явку избирателей на муниципальные выборы.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют, что явка избирателей в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Москве достигнет максимум 10−15%.

Напомним, в Москве в единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.