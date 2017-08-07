Глава МИДа Литвы вступился за Саакашвили

Вильнюс, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился к властям Украины с просьбой разрешить экс-главе администрации Одесской области, лишенного украинского гражданства Михаилу Саакашвили защищаться в украинском суде, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в ведомстве.

Сам Саакашвили в настоящий момент находится в Литве. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt. Свою позицию Линкявичюс пояснил литовскому агентству BNS: «Ему должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве».

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили прибыл в Польшу 4 августа, где принял участие в мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Бывший гражданин Украины заявил, что намерен вернуться на Украину и продолжать там свою политическую карьеру.