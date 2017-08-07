Почитателям пособника власовцев предложено забыть про бюджет Челябинска

Челябинск, , 16:12 — REGNUM Киноцентр имени Оболенского в Челябинске вряд ли получит финансирование из бюджета Челябинска. А депутат городской думы Константин Нациевский уверен: что организация не вносила значительного вклада в культурную. жизнь муниципалитета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прекращение финансирование за счёт бюджета, сомнительных культурных мероприятий, проводимых под эгидой учреждения, признано обоснованным, добавил народный избранник.

Противостояние сторонников Оболенского, в лице бывших работников одноименного киноцентра, и противников почитания пособника фашистов и власовцев, разгорается вновь. Не смирившись с реорганизацией, проведенной в конце 2016 года, когда Киноцентр имени Оболенского объединили с муниципальным кинотеатром «Знамя», бывшие сотрудники, а также почитатели Оболенского, среди небольшой части челябинцев выступающих в поддержку, активно протестуют против фактического, по их мнению, закрытия учреждения культуры. На помощь даже привлекаются «столичные», именитые деятели культуры, которых просят вступиться за скандальный Киноцентр, реализующий, по мнению кинокритиков, мрачный, сомнительный с точки зрения культурной ценности, кинофестиваль «Полный артхаус».

Выступавший в апреле 2017 года на заседании комиссии городской думы Челябинска с вопросом о предателе в годы Великой Отечественной войны Оболенском депутат Константин Нациевский обратил внимание на определенную закономерность. Как только появляется информация в СМИ о прошлых нелицеприятных деяниях Оболенского, так находятся почитатели его, как деятеля культуры, таланта. Появляются статьи в СМИ, публикуемые практически одними и теми же местными журналистами, любителями творчества Оболенского. В них восхваляются заслуги Оболенского в кинематографе, однако игнорируются доказанные факты сотрудничества с пособниками нацистов в годы войны.

«Недавно опубликованные материалы по поводу Оболенского-Судейкина и его предательства в годы войны вызвали неоднозначную «бурную» реакцию некоторых представителей московского бомонда. Но это неудивительно, все повторяется на протяжении уже многих лет: как только появляются статьи, рассказывающие о его поведении в годы Великой Отечественной войны, а мы напомним, он добровольно сдался в плен и был прислужником у фашистов — это доказано уже много раз и документально подтверждено, так сразу же появляются «защитники», — пояснил Константин Нациевский.

Представители общественных организаций в Челябинске отмечают, что никак не освещаются факты, а именно документы из Военной прокуратуры, согласно которым Оболенский не подлежит реабилитации в России. Вместе с тем приводятся документы о сомнительной реабилитации Оболенского в Молдове, независимом государстве, которое проводило весьма специфические манипуляции по снятию ответственности с лиц, сотрудничавших в годы войны с гитлеровцами.

То ли по незнанию, то ли будучи введенными в заблуждение, московские деятели культуры втягиваются в поддержку Оболенского. Происходит однобокая адресация к его деятельности в сфере кинематографа на заре становления немого кино, и в последующее время развития киноискусство, при создании звуковых фильмов. При этом те, кто выступает против чествования Оболенского, вовсе не намерены отвергать достижения кинематографиста в сфере культуры. Однако, по мнению общественников, стремление, как в перестроечное и постперестроечное время, недосказать, исказить, умолчать часть биографии, сегодня уже не может быть реализовано. Не только отдельные депутаты имеют мужество высказаться, но представители общественных организаций, как и участники ветеранских организаций не намерены молчать. Факты сотрудничества Оболенского в плену с вермахтом и власовцами стали достоянием гласности, «не об этой ли свободе слова мечтали представители интеллигенции!?», — вопрошают общественники.

То, что Оболенский не подлежит реабилитации, открыто представлено. Военная прокуратура Российской Федерации чётко определила: Оболенский реабилитации не подлежит. Однако некоторым поклонникам и сторонникам хочется считать иначе.

«Вся эта возня, организованная «знатными» кинематографистами возле имени Оболенского-Судейкина, поднадоела, надо прямо и честно сказать: лица, которые были связаны в годы войны с фашистами, тем более добровольно перешедшими на их сторону, реабилитации не подлежат», — говорят в гордуме Челябинска.

Всё же рано считать, что дело Оболенского закрыто, заявляет один из местных активистов. За определение, «кто же такой Оболенский», продолжается борьба. Очередной раунд должен состояться в стенах Челябинской городской думы. Обсуждение вопроса, связанного с установленными памятными знаками Оболенскому и квартирой-музеем, было обещано председателем гордумы Станиславом Мошаровым на заседании комиссии по социальным вопросам 18 апреля 2017 года.

Напомним, вопрос о чествовании предателя Леонида Оболенского поднимался в 2000-х годах. В 2004 году вышла книга Игоря Непеина и Сергея Алабжина «Вызов», в которой авторы описали развернувшуюся с конца 1980-х годов кампанию по чествованию Оболенского. Интересантами, по мнению публицистов, возвеличивания Леонида Оболенского были в первую очередь антисоветски настроенные представители культуры, так называемая интеллигенция Южного Урала. К ним примкнули и поддержали, на волне смены государственного строя, представители власти, бывшие партийные (КПСС) деятели, которым было выгодно возвеличивание предателей. Это бросало тень на советский строй, а им помогало «забраться» на вершину региональной новой власти, «поруководить», а главное быстро обзавестись собственностью, что они успешно реализовали, рассуждают авторы книги.

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