Действия властей Ярославля — чрезвычайная ситуация техногенного характера

Ярославль, , 15:32 — REGNUM Муниципальное бюджетное учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство города Ярославля» объявило закупку 1020 саженцев туи западной сорта «Брабант», 7 пихт одноцветных и 12 можжевельников виргинских за 2 млн 280 тыс рублей у единственного поставщика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок.

Туи, пихты и можжевельники — распространенные растения. Почему потребовалось покупать их без конкурсных процедур, на сайте государственных закупок объясняется так: «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Отметим, что указанные растения планируется посадить около храма Ильи Пророка в центре Ярославля на Советской площади в ходе благоустройства центра города. Ранее храм окружали сирень и акации, аккуратно подстриженные и здоровые.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, они были вырублены и выкорчеваны по инициативе мэрии Ярославля. Выходит, что-либо городские власти своими действиями создали «чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера», либо информация, размещенная заказчиком не соответствует действительности.

Удивляет и цена закупки. Простой подсчет показывает, что одна туя западная сорта «Брабант» высотой 0,8 — 1,2 метра стоит около 2 тысяч рублей.

Корреспондент ИА REGNUM связался с поставщиками данных растений. Компания «Comfort Garden» из Одинцовского района Московской области предложила купить туи этого сорта указанной высоты за 900 рублей штуку. Питомник «Зеленый рай» назвал цену 1200 рублей, садовый центр «Greenstrana» указал в телефонном разговоре цену 1150 рублей. Выходит, что муниципальное предприятие покупает туи без торгов по цене в два раза выше рыночной.

Но и это еще не все. На сайте госзакупок информация о закупке туй размещена 7 августа 2017 года. Сведений о заключении контракта на портале нет. Около полудня этого же дня у храма Ильи Пророка в Ярославле корреспондент ИА REGNUM зафиксировал посадку указанных туй. В припаркованной рядом машине стояли и пихты.

Ранее ярославские градозащитники выражали недовольство вырубкой акаций и сирени около храма Ильи Пророка. Отметим, что уже посаженные туи пока выглядят значительно беднее: их хвоя существенно реже веток и листьев вырубленной акации, а сами кустарники ниже вырубленных примерно в два раза.

В связи с этим сложно не вспомнить высказывание Владимира Путина, сделанное им 5 августа на совещании по вопросам местного самоуправления в Кирове:

«Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы. Особо подчёркивал это и в Послании Федеральному Собранию. К сожалению, не все руководители это услышали, и не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учёта мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни — что самое главное — с доверием со стороны граждан», — сказал Владимир Путин.

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