КНДР собирается преподать США «серьезный урок»

Пхеньян, , 15:19 — REGNUM Северная Корея готова преподать США «серьезный урок» в случае, если они продолжат предпринимать военные меры против Пхеньяна, сообщает 7 августа Reuters.

Министерство иностранных дел Северной Кореи подчеркнуло, что новые санкции СБ ООН, принятые против страны, являются незаконными.

Подобная политика в будущем будет иметь сильные ответные меры, считают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.

По утверждению КНДР, ООН и ее Совет Безопасности злоупотребляют своими полномочиями.

По словам министерства, испытанная в июле межконтинентальная баллистическая ракета является законным правом Северной Кореи на самооборону, кроме того, она способна достичь США.

Напомним, 5 августа СБ ООН ввел очередные санкции в отношении КНДР, решение было принято единогласно. Теперь на Пхеньян наложены дополнительные ограничения на экспорт некоторой продукции, что может сократить поступления в бюджет страны на одну треть.

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