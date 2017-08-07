«Путин не отдаст Крым, а Запад не согласится считать полуостров русским»

Берлин, , 15:06 — REGNUM Руководитель Свободной Демократической партии Германии Кристиан Линднер считает, что «аннексию Россией Крыма следует считать долгосрочным временным явлением». «Такая постановка вопроса — вовсе не противопоставление партии генеральной политической линии государства, а просто внесение некоторого сумбура в дискуссию, развернувшуюся вокруг антироссийских санкций. Что помогает российскому президенту чувствовать себя лучше», — считает обозреватель немецкой Sueddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.

Журналист уверен: «Всем должно было быть ясно еще в 2014 году, что путинские «зеленые человечки» брали контроль над Крымом не для того, чтобы вернуть полуостров в ближайшее время прежним хозяевам. Как впрочем, понятно было и то, что международное сообщество не согласится с этим захватом территории».

По мнению аналитика, «Путин воспользовался возникшими разногласиями между ЕС и США, своим опытом 2008 года (НАТО тогда за Грузию, не члена альянса, не вступилось) и изначально был уверен, что создает проблему на годы, но при этом остается с прирезанным куском территории. Возможно, хозяин Кремля немного просчитался, оценивая расхождения США и ЕС, которые, возможно, неожиданно для него, наоборот, объединились. Так или иначе, но на эту ситуацию он отреагировал стратегически верно и сейчас играет на все расширяющейся трещине между противниками России, живущими по разные стороны Атлантики».

Запад, в принципе, по мнению Бресслера, ждет, что Россия пойдет на уступки под экономическим давлением, а Путин рассчитывает, что заставит Запад ослабить хватку без кремлевских уступок. «Высказывания лидера СвДП в этой ситуации невольно подводят к мысли, что в сложившемся противостоянии Россия — Запад есть и вина последнего и что события на Украине произошли не без его поддержки. Такая позиция только способствует росту уверенности Путина в том, что нарушение границ в Европе может остаться без последствий».