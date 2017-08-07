В Ярославской области журналиста уволили за пост в фейсбуке

Тутаев, Ярославская область, , 14:51 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области после поста в сети Facebook уволили журналиста газеты «Берега» Алексея Кривцова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам журналист.

Журналист тутаевской районной газеты «Берега», учредителем которой является районная администрация, освещал празднование дня города. На этот праздник приехал врио губернатора Дмитрий Миронов с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

По словам Алексея Кривцова, он фотографировал и.о. губернатора вместе с редактором газеты Аленой Соколовой. Неожиданно охрана врио губернатора приказала журналисту перестать снимать. Как рассказал Алексей, он продолжил съемку, после чего охранники толкнули его так, что он упал на рядом стоявшую девушку и они вместе упали.

Эту ситуацию он описал на своей странице в сети Facebook. Журналист в резких тонах удивился наличию охраны: «А еще эта охрана грубая и ругается матом, отгоняя меня от делегации, грубили и угрожали, несмотря на наличие бэйджа, в котором указывается о моей принадлежности к СМИ». Кроме того, он подверг критике деятельность главы области.

«О том, что меня попросят с работы, узнал вчера в шестом часу вечера, находясь на рыбалке. Утром пришёл в редакцию и узнал причину: опубликованные мной посты в фэйсбуке. Под угрозой увольнения по статье написал по собственному желанию. На работе не выпивал, распорядок не нарушал. Сегодня третья попытка уволить. Первая была за грубое общение в контакте со сторонниками переименования города, вторая из-за поста о работе администрации. И вот третья и последняя сегодня», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Кривцов.

Руководство редакции газеты «Берега» отрицает связь между увольнением журналиста и его конфликтом с охраной высокопоставленного чиновника. Редактор газеты заявила, что Кривцов уволился сам, никто на него не давил.

«Алексей неадекватно повел себя на мероприятиях, которые проходили в выходные. В редакцию часто поступали заявление на его поведение, на посты в соцсетях и я неоднократно была третейским судьей в этих разбирательствах. После выходных он написал заявление об уходе по собственному желанию. Причину увольнения я разглашать не буду — это внутреннее дело», — сказала корреспонденту ИА REGNUM редактор газеты «Берега» Алена Соколова.

Уволенный журналист правду в суде искать не собирается. Он уверен, что попытки восстановиться ни к чему не приведут.