Немецкий посланник научит Украину «децентрализации»

Киев, , 14:49 — REGNUM Для консультирования украинского правительства прибудет на Украину посланник Германии по вопросам децентрализации, заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 7 августа пресс-служба кабинета министров Украины.

По его словам, посланник немецкого правительства начнет работу на Украине в сентябре. Зубко отметил, что прибытие посланника связано с тем, что реформа децентрализации власти на Украине является «одной из самых успешных», получив также «высокую оценку» от ЕС.

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Вице-премьер-министр добавил, что реформа децентрализации «имеет наибольшую поддержку» со стороны ЕС. Зубко уверен, что прибытие посланника правительства Германии сможет «углубить партнерство» Украины и Германии.

Напомним, реформа местного управления на Украине, так называемая децентрализация, проводится Киевом с 2014 года. По мнению экспертов, целью реформы является ослабление местных элит и олигархов путем усиления общин.

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