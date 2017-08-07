Тереза Мэй: Великобритания не будет платить ЕС за Brexit

Лондон, , 14:48 — REGNUM Великобритания не признает цифру в €40 млрд в качестве компенсации за выход из Европейского союза, сообщает 7 августа Reuters.

Данное заявление сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ответ на распространившиеся слухи.

Ранее «Sunday Telegraph» поделилось информацией о том, что Лондон готов потратить €40 млрд за размежевание с ЕС. Издание сослалось на три неназванных источника, знакомых со стратегией Великобритании по данному вопросу.

«Что касается данной цифры, то я ее не признаю», — передал слова премьер-министра ее пресс-секретарь.

Напомним, после референдума о выходе из ЕС, на котором большинство граждан Соединенного Королевства проголосовало положительно, Лондон приступил к процедуре Brexit.

Для окончательного выхода из содружества Великобритания и Брюссель должны договориться по условиям выхода, что и вызывает бурные дискуссии последние месяцы.

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