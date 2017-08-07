Мать Олеся Бузины подала иск в ЕСПЧ к Украине

Киев, , 14:19 — REGNUM Иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к Украине по делу убитого журналиста Олеся Бузины направила его мать, Валентина Бузина, написал 7 августа бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, иск в ЕСПЧ стал вынужденной мерой, поскольку матери убитого так и не удалось добиться ответной реакции от властей Украины, хотя Валентина несколько раз пыталась добиться личной встречи с генеральным прокурором, председателем службы безопасности Украины (СБУ) и президентом.

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Кузьмин отметил, что, даже если Киев начнет всячески препятствовать продвижению иска в ЕСПЧ, Валентина и все, кто ей помогают, сделают все возможное, чтобы иск был принят и рассмотрен в должной мере.

«Мы подключим к участию в деле ведущих европейских экспертов по правам человека и лучших европейских юристов, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать», — написал Кузьмин.

Напомним, украинского оппозиционного журналиста и писателя Олеся Бузину неизвестные расстреляли днем, 16 апреля 2015 года, в столице Украины. По мнению матери убитого, украинское следствие намеренно саботирует расследование убийства оппозиционного журналиста.

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