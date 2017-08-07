Испания и Иран собираются наращивать сотрудничество

Тегеран, , 14:18 — REGNUM Испания и Иран 6 августа призвали к расширению экономического сотрудничества в таких ключевых секторах, как энергетика, туризм и инфраструктура в ходе визита в Тегеран председателя испанского Сената Пио Гарсии-Эскудеро, сообщает El Confidencial.

Гарсия-Эскудеро встретился с президентом Ирана Хасаном Рохани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, вице-президентом и директором организации культурного наследия и туризма Захрой Ахмадипур, а также со спикером парламента Али Лариджани.

Испанский высокий гость, присутствовавший 5 августа на инаугурации Роухани, заявил, что его визит призван продемонстрировать «поддержку Испании президенту и его процессу умеренности и реформ».

Среди обсуждаемых тем Гарсия-Эскудеро отметил, что Испания «очень заинтересована» в сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия и инфраструктура.

Председатель Сената также отметил, что подписание ядерного соглашения между Ираном и шестью ведущими державами в июле 2015 года в значительной степени повлияло на отношения между двумя странами, чем созданы «хорошие возможности для увеличения торговли и инвестиций».

На этом совещании глава иранской дипломатии называл культурно-художественные связи, которые, по его мнению, «могут способствовать укреплению двусторонних связей» между странами.

Он также привел низкие цены на энергоносители, географическое положение Ирана, его людские ресурсы и его устойчивость как факторы, которые прокладывают путь для иностранных инвестиций.

Спикер иранского парламента Лариджани после встречи после встречи с Гарсией-Эскудеро заявил, Испания и Иран могут также сотрудничать в области железнодорожного транспорта и в борьбе с терроризмом.

«Опыт Испании может значительно помочь Ирану в определении возможностей и расширении числа туристических направлений», — добавила ответственная за сектор туризма Захра Ахмадипур.

Иранский чиновник также подчеркнула необходимость создания прямого рейса Тегеран-Мадрид (в настоящее время есть только Барселона), она добавила, что этот рейс мог бы стать «точкой соединения между Ираном и странами Латинской Америки».

Напомним, в январе 2016 года Испания и Иран обсуждали проект строительства нефтеперерабатывающего завода в районе Гибралтарского пролива, который должен был стать шагом к восстановлению иранской инфраструктуры после снятия санкций и возвращения страны в мировую экономику.