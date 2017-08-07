Foreign Policy: Спасибо Трампу уже за то, что он не поставил оружие Украине

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу нужна помощь. С тех пор как он принял присягу, у него из-под ног уходит земля, он быстро становится воплощением своих худших кошмаров — слабым и неэффективным посмешищем. Его администрация меняет сотрудников быстрее чем иная поп-дива наряды, и только подлец, дурак или отчаянный патриот готов работать под его руководством.

Но несмотря на все сделанное Трампом — выход из Транстихоокеанского соглашения, отказ от Парижского соглашения по климату, сознательное уничтожение Государственного департамента США и других ошибок, им не был сделан ряд серьезных внешнеполитических просчетов. За одно это ему нужно быть благодарным, пишет Стивен М. Уолт в статье для The Foreign Policy.

Во-первых, таким просчетом пока не стала война с КНДР, представляющей благодаря своим ядерному и ракетному потенциалам настоящий вызов для США. Не существует четкого пути выхода из сложившейся ситуации. Более того, пока подход Трампа характеризовался неинформированностью, импульсивностью и контрпродуктивностью. Трамп не только попытался переложить ответственность за решение этой проблемы на КНР, но и испортил отношения с Южной Кореей, которая, по его мнению, должна заплатить за системы ПРО THAAD.

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Безусловно, США могли бы нанести удар по пусковым установкам КНДР. Тем не менее в таком случае вероятность того, что Пхеньян не ответит, очень мала. В результате этого ситуация может быстро перерасти в полномасштабную войну, в том числе с включением Китая. Но даже и если КНДР не пойдет на эскалацию, в ответ режим Ким Чен Ына так или иначе отыграется на Южной Корее.

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Во-вторых, пока Трамп не довел до разрыва Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном, которую бывший телеведущий неоднократно называл «катастрофой» и «наихудшей из когда-либо подписанных сделкой». С тех пор он продолжает собирать против этого документа поддержку со стороны таких организаций и стран, как Американо-израильский комитет по общественным связям, Фонд защиты демократии, а также Израиля и Саудовской Аравии.

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Подобный шаг стал бы, если перефразировать бывшего министра иностранных дел и международного развития Франции Шарля Мориса де Талейран-Перигор, хуже чем преступлением, он был бы ошибкой. Другие стороны сделки не встанут на сторону Вашингтона, что означает, что ввести опять столь же жесткие санкции против Тегерана едва ли получится. Введи Белый дом свои санкции, американские компании упустят огромное число возможностей в торговле с Исламской республикой — препятствие, с которым не придется сталкиваться компаниям из стран ЕС, России и Китая.

Более того, подчеркивает автор, Трамп, скорее всего, не понимает, что при таком развитии событий у США остается лишь два реалистичных пути: либо примириться с наличием у Тегерана ядерного оружия, либо начать превентивную войну. Несмотря на мечты фантазеров о третьем варианте — «мирной» смене режима, успех такого предприятия крайне маловероятен.

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Автор высказывает опасения, что Трамп может посчитать, что победоносная война на Ближнем Востоке может отвлечь всех на какое-то время от расследования причастности России к выборам в США, хаоса в Белом доме и его мертворождённой законодательной повестки дня. Он может даже убедить себя, что подобный шаг станет решающим для своей власти, укрепив его рейтинг, как было в случае ракетного удара по базе ВВС Сирии «Шайрат». Он ошибается.

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В-третьих, стоит быть благодарным нынешнему президенту США за то, что он не начал торговых войн. Так, протекционизм играл ключевую роль во время его предвыборной кампании Трампа, который неоднократно обвинял своих предшественников в заключении «плохих сделок». То же огульное неприятие свободной торговли лежало в основе его решения отказаться от Транстихоокеанского партнерства, выступать с критикой Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), а также подобного соглашения с Южной Кореей. Помимо символического шага по запрету импорта леса, Трамп пока не стал вводить значительных торговых санкций. Как и не разорвал он пока соглашения о NAFTA, начав говорить о необходимости заключить его на новых условиях.

Несмотря на это, на ключевых позициях в его администрации много сторонников протекционистского курса, тогда как сам Трамп по-прежнему намекает на то, что он не прочь проводить жесткую политику с теми странами, которые «воруют рабочие места американцев».

В-четвертых, пока Трамп не пошел на увеличение численности войск в Афганистане. Так, одним из наиболее привлекательных аспектов его предвыборной кампании стало его однозначное несогласие с курсом на постройку наций по всему миру. И хотя он не стал сторонником именно этого безумия, сейчас он очевидным образом колеблется в своей убежденности. Поэтому в будущем глава Белого дома может дать добро своим командующим на отправку дополнительно нескольких тысяч военнослужащих для оттягивания абсолютного поражения США.

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Подобное решение не станет таким же катастрофическим просчетом, как если разорвать сделку с Ираном или нанести удар по КНДР, однако увеличение контингента войск США в Афганистане приведет лишь дополнительным человеческим и материальным потерям для страны, не дав каких-либо значительных результатов.

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Наконец, спасибо Трампу уже можно сказать за то, что он до сих пор не пошел на поставки оружия Украине. Из-за наивности, некомпетентности и неспособности придерживаться одной версии событий Трамп и его ближайший круг были вынуждены согласиться на новый раунд санкций Конгресса против России. Вместо того чтобы разрешить противотечения с Москвой на пользу обеих стран, администрация США привела своими действиями к тому, что отношения между США и Россией находятся на худшей отметке, хуже даже чем при Бараке Обаме — что говорит о многом. И теперь Пентагон и остатки Государственного департамента, по некоторой информации, предложили поставить новейшее оружие правительству Украины.

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Такой шаг — не самая удачная идея. Россия не проявляет никакого интереса во включении Украины в своей состав, поскольку последнее, что нужно Москве, — получить под свой контроль миллионы недовольных украинцев. В чем Кремль действительно заинтересован, так это сохранение нейтрального статуса страны. И хотя США и сильнее России, Украина к ней ближе и играет для Москвы более важную роль, нежели для Вашингтона или большинства стран ЕС.

Несомненно, угроза оказания помощи Украине может дать Вашингтону определённый рычаг давления для нахождения устойчивого решения проблемы. В случае проведения серьезных переговоров такой вариант вполне может быть в арсенале США, однако для этого нужен госсекретарь, который относится к своим обязанностям серьезно, и президент, который понимает ценность дипломатии. Пока этого не будет, основным правилом для США должно быть, «прежде всего, не навреди».

Таким образом, заключает автор, тот факт, что Трамп пока не допустил этих пять просчетов, не означает, что его президентство будет спасено или что удастся дать обратный ход сокращению влияния США в мире. Но едва ли в жизни бывают такие ситуации, которые не могут стать еще хуже. В том свете остается только надеяться, что Трамп все-таки проявит благоразумие.