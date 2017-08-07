Венесуэльцы выйдут на улицы в поддержку Учредительного собрания

Каракас, , 13:56 — REGNUM Граждане Венесуэлы, сторонники правительства Николаса Мадуро, пройдут маршем 7 августа в поддержку Национальной конституционной ассамблеи (Учредительного собрания) на фоне международной критики и непризнания органа, избранного 30 июля и получившего практически неограниченные полномочия, сообщает канал TeleSur.

Сбор активистов и марш начнется от площади Морелос на проспекте Мексики в столице Венесуэлы Каракасе и пройдет до Федерального законодательного дворца, где проходят сессии Ассамблеи, начиная с первой сессии 4 августа.

Сбор активистов на марш назначен на 10.00 по местному времени (17.00 по Москве).

Мобилизация сторонников правительства Николаса Мадуро и Конституционной ассамблеи состоится на следующий день после нападения, совершенного 6 августа на военную базу Парамакай в штате Карабобо, которое было представлено как восстание вооруженных сил Венесуэлы против правящего режима.

«Они не могли остановить выборы в Учредительное собрание. И теперь террористическими актами пытаются подорвать вооруженные силы и мирную жизнь, чтобы оправдать, кто его знает, что еще», — заявил Мадуро из штата Миранда в центре страны.

Напомним, Национальное учредительное собрание или Конституционная ассамблея, где председательствует бывший министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, призвана создать новые юридические основы для укрепления Конституции 1999 года.

На первой сессии, среди других решений, Ассамблея назначила уполномоченного по правам человека в Венесуэле Тарека Уильяма Сааба новым генеральным прокурором вместо перешедшей на сторону оппозиции Луисы Ортеги Диас, а также осудила приостановку членства страны в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР), принятую 5 августа министрами иностранных дел стран-основательниц.