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Что скрывают поправки к ОСАГО и когда рубль вновь «упадёт»: Радио REGNUM

Политика

Итальянский бизнес за три года российского эмбарго потерял 12 млрд евро, а у российской валюты не осталось факторов для укрепления

Что скрывают поправки к ОСАГО и когда рубль вновь «упадёт»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 14:00 — REGNUM  

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