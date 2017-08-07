Что скрывают поправки к ОСАГО и когда рубль вновь «упадёт»: Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 14:00 — REGNUM
- Обратная сторона ядерной программы: США и Южная Корея договорились «давить» КНДР;
- Подсчитали убытки: итальянский бизнес за три года российского эмбарго потерял 12 млрд евро;
- Ориентация на автовладельца: Минфин РФ доработал поправки к закону об ОСАГО;
- Упростить жизнь: необдуманное «перекраивание» водоохранной зоны Байкала грозит протестами;
- Недолгая консолидация: уже осенью доллар будет стоить 64 рубля.
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