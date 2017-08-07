На строительство пограничной стены Киев потратил почти $20 млн

Киев, , 13:27 — REGNUM 500 млн гривен ($19,35 млн) будет потрачено на строительство пограничной стены на границе с Россией, заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает 7 августа «Зеркало Недели».

По его словам, всего на проект «Стена» планируется затратить около 4 млрд гривен ($150 млн) бюджетных средств, однако пока финансирование осуществляется не в полном размере. Так, в 2015—2016 годах правительство выделило вместо 2,194 млрд гривен (($85 млн) 600 млн гривен ($23,22 млн). В 2017 году государство выделило пограничникам 500 млн гривен ($19,35 млн), что составляет 55% от запланированных расходов на этот год.

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Тем не менее, несмотря на недостаточное финансирование, проект «Стена» постепенно реализуется. Так, пограничной службой удалось обустроить вдоль российско-украинской границы в Харьковский, Черниговской и Луганской областях 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений и 179,9 км рокадных дорог.

Напомним, проект «Стена» был предложен экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. По его словам, Киев намерен построить «реальную государственную границу» между Украиной и Россией.

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