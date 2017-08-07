«Санкции – мощное оружие, и Трампу надо научиться ими пользоваться»

Лондон, , 13:16 — REGNUM «На минувшей неделе Дональд Трамп с большой неохотой подписал закон о новых антироссийских санкциях, не забыв отметить противоречие приведенных в нем мер Конституции и здравому смыслу, — пишет британская The Guardian. — Конечно, большинством его выражение недовольства будет воспринято в свете темы предполагаемых «кремлевских связей» и тревоги Трампа относительно невыполнения каких-то обещаний, которые он, возможно, дал Москве накануне выборов».

Но, по мнению авторов, вряд ли это главное: скорее, Трамп прекрасно понимает, что санкции сами по себе — мощный инструмент, применение которого может принести ущерб российской экономике на миллиарды долларов. А он все-таки обещал быть лучше Обамы и нормализовать отношения Вашингтона с Москвой.

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«Заняв пост президента, Трамп, на самом деле, не упростил применение ограничений, а усложнил этот процесс: неожиданные спонтанные решения, едкие твиты, больше подходящие для сатирика, чем президента — в них одни оскорбления, а не политика. Миллиардер-президент на протяжении шести месяцев правления чаще выступает как лицо, тормозящее использование решительных мер, чем как фигура, их продвигающая».

Подводя итоги сказанному, авторы редакционной статьи склоняются к мнению, что нынешний президент США не является неисправимым, но для того, чтобы стать взвешенным политиком, умеющим распоряжаться столь мощным оружием, как экономические санкции, ему следует «отказаться от спонтанных взбрыкиваний», характерных для шоумена, и «начать советоваться перед принятием важных решений с умными людьми».

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