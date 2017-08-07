Грузия: Цели и итоги стратегического сотрудничества

Тбилиси, , 13:12 — REGNUM

Младший сержант Мдинари Бебиашвили стал 32-м грузинским военнослужащим, погибшим в Афганистане за весь период участия Грузии в проводимых в этой стране миротворческих миссиях НАТО. 6 августа тело погибшего спецрейсом военного самолета ВВС США было доставлено в Тбилиси, где его с почестями встретили представители правительства Грузии. В тот же день гроб с телом военнослужащего был перевезен в его родной Зестафони.

Присутствовавший на церемонии в Тбилисском международном аэропорту премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семье погибшего и всей стране и заявил, что Грузия никогда не забудет имена героев, погибших за светлое будущее страны.

«Потеря 26-летнего героя Мдинари Бебиашвили — большая боль для всей Грузии. Хочу выразить соболезнования его семье, близким, всей стране. Грузия никогда не забудет погибших за ее светлое будущее героев», — подчеркнул премьер.

По оценке президента Грузии Георгия Маргвелашвили, Георгий Бебиашвили погиб в борьбе за интересы Грузии, защищая глобальную безопасность.

«Сержант Мдинари Бебиашвили погиб при защите глобальной безопасности. Он погиб в борьбе за интересы Грузии. Соболезную его семье, соратникам, Вооруженным силам Грузии и всему нашему народу», — заявил президент, который также присутствовал на траурной церемонии в аэропорту.

По информации министерства обороны Грузии, младший сержант Мдинари Бебиашвили служил в Вооруженных силах Грузии с 2010 года. Он был зачислен на службу по контракту сразу же после окончания школы. Дважды — в 2012 и 2014 годах участвовал в Миссии по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), был удостоен медалей «За участие в миротворческих операциях». В апреле текущего года Мдинари Бебиашвили прибыл в Афганистан уже в третий раз для участия в миссии «Твердой поддержки». Он нес службу на авиационной базе в Баграме, пройдя курс командирской подготовки в центре подготовки сержантов имени Георгия Анцухелидзе. Он также участвовал в проходивших на Украине менждународных учениях «Rapid Trident 2013».

Младший сержант Бебиашвили погиб 3 августа во время совместного моторизованного патрулирования на территории авиабазы в Баграме.

Тема участия Грузии в миротворческих операциях под эгидой США, НАТО и ЕС вызывает в грузинском обществе неоднозначные оценки. Представители официальных властей и прозападные политические силы считают такое участие необходимым и подчеркивают, что это обеспечивает Грузии безопасность и «защиту от агрессии стратегического противника». Кроме того, сторонники этого участия уверены, что оно приближает Грузию к конечной цели — вступлению в НАТО, к чему она так упорно и настойчиво стремится два последних десятилетия.

Грузинский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили выделяет в участии Грузии в миротворческих миссиях НАТО два аспекта — политический и военный.

«С одной стороны, такое участие дает чисто политический фактор: Грузия вносит вклад в общее дело НАТО и тем самым показывает, что она готова к вступлению в альянс. Кроме того, здесь есть и военный аспект: ребята, которые проходят там ротацию, учатся проведению совместных операций, хотя в боевых действиях они не участвуют, а занимаются лишь рейдами и патрулированием», — пояснил в беседе с ИА REGNUM Ираклий Аладашвили.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Грузия является самым крупным контрибутором миссии НАТО в Афганистане среди стран, не являющихся членами альянса. «Это продолжается уже несколько лет. После 2009 года Грузия постепенно увеличивала свой контингент в Афганистане. Сейчас, если я не ошибаюсь, там находится около 900 наших военнослужащих. Такое решение приняло правительство, и этот вклад Грузии всегда отмечают и выделяют высокопоставленные представители НАТО, генсек альянса, президент США, и выражают за это Грузии благодарность», — заявил Ираклий Аладашвили.

У участия Грузии в операциях НАТО всегда были и противники, в основном представители противостоящих властям политических сил и экспертных кругов, которые в целом против сотрудничества с альянсом не выступали, но подчеркивали несоответствие размеров вносимого страной вклада ее интересам и роли на мировой арене.

Такую позицию после перехода в оппозицию к Михаилу Саакашвили заняла его бывшая соратница Нино Бурджанадзе, которая продолжает придерживаться ее и при правлении «Грузинской мечты».

В специальном заявлении в связи с гибелью младшего сержанта Бебиашвили Нино Бурджанадзе и возглавляемое ею «Демократическое движение» подчеркнули, что «степень и численность военнослужащих Грузии при участии в международных миротворческих операциях должны быть адекватны интересам государства и роли Грузии в мире».

В целом поддерживает участие Грузии в операциях НАТО грузинский политолог Петр Мамрадзе, который, тем не менее, также считает, что это участие должно быть пропорциональным численному составу населения и роли Грузии на мировой арене.

«В период своего правления Михаил Саакашвили сделал невероятное — добился рекордного по численности контингента Грузии в Афганистане. Причем, Грузия по числу своих военнослужащих превысила контингенты ряда стран НАТО. Сегодня от Чехии, которая является членом альянса и по численности в 3 раза превышает население Грузии, в Афганистане служат 100 человек, а от Грузии — около 1000 человек. Саакашвили этим пытался доказать свою приверженность и преданность Западу, чтобы западные партнеры простили ему все его грехи, в том числе авторитарный режим и массовые нарушения прав человека. Эту же пропорцию оставило в Афганистане и нынешнее правительство Грузии, так что момент неадекватности участия остался», — отметил Мамрадзе.

Признавая неадекватность и непропорциональность присутствия грузинского контингента в Афганистане, Петр Мамрадзе полностью поддерживает участие Грузии в подобных операциях, подчеркивая, что обеспечение глобальной безопасности — это общее дело.

«Участие в миротворческих операциях — это общее дело. Без этого рассчитывать на помощь зарубежных партнеров в вопросах безопасности мы не можем», — отметил политолог.

Более резок в оценках председатель «Общества Ираклия Второго» Арчил Чкоидзе, который и при правлении Михаила Саакашвили, и при нынешнем правительстве выступает против «участия Грузии в оккупации Афганистана».

«Сторонники участия Грузии в подобных миссиях утверждают, что это способствует восстановлению территориальной целостности страны, но проходят годы, а вопрос так и не решается. Грузия участвовала в миротворческой операции в Ираке, но это не помешало России оккупировать Абхазию и Южную Осетию, а затем признать их независимость. Афганский народ считает войска НАТО оккупантами своей страны. А мы оказываемся в парадоксальной ситуации. С одной стороны, протестуем против оккупации собственных территорий, с другой — участвуем в оккупации Афганистана», — констатировал Чкоидзе.

По его мнению, многолетнее участие Грузии в миротворческих операциях пока стране никаких ощутимых результатов не принесло.

«Выгоду от этого получает только правительство. Прежнему правительству благодаря такому участию Америка спускала многие преступления. И для этого Саакашвили посылал в Афганистан пушечное мясо. На этом же пути стоит и нынешнее правительство. Видимо, для того, чтобы подольше удержаться у власти. А в вопросе территориальной целостности никаких позитивных изменений не было и нет. Более того, появляются и растут новые проволочные заграждения», — заявил Арчил Чкоидзе.