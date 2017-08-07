Путин заявил о недопустимости сбоев в энергосистеме на Дальнем Востоке

Владивосток, , 12:51 — REGNUM На Дальнем Востоке необходимо добиться бесперебойной работы энергетической системы, а также в будущем недопускать прошедших 1 августа энергосбоев. Об этом, как передает пресс-служба Минвостокразвития, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании.

«Проанализируйте все это, доложите председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как Вы сейчас сказали, мероприятий, которые бы не допускали подобных сбоев», — подчеркнул Путин, обращаясь к министру энергетики РФ Александру Новаку.

2 августа главный диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области Борис Васильев сообщил журналистам, что авария на дальневосточных ГЭС оставила без света более полутора миллионов человек.

По его словам, в Амурской области электроснабжения лишились 439 377 человек, в Приморском крае — 430 тысячи человек, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области — 715 309 человек.

Читайте также: Энергетический коллапс на Дальнем Востоке затронул свыше 1,5 млн человек