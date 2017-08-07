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National Interest: Обвиняя РФ, США проявляют всю глубину своего лицемерия

Политика

Безусловно, можно осуждать те или иные аспекты поведения Москвы, однако степень морального негодования США обостряется зловонием их собственного лицемерия

Вашингтон, 7 августа 2017, 11:37 — REGNUM  В США не утихает буря негодования, связанная с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года. Проводится большое число расследований, против Москвы вводятся санкции, а некоторые особо горячие головы в СМИ и во власти настаивают, российское правительство пошло на «акт агрессии». Тем не менее если бы сами США никогда не совершали тех же действий, в которых обвиняют Кремль, их недовольство было бы понятно, однако достаточно обратиться к истории, чтобы увидеть все лицемерие Вашингтона, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что одним из наиболее вопиющих примеров такой деятельности стала Украина, в которой в 2014 году произошла так называемая «революция Евромайдана». Тогда со своего поста насильственным образом был смещен президент страны Виктор Янукович. Он, хотя и был далеко не примером государственного деятеля, все же был законно избранным главой государства. Уважай США демократические институты и процедуры, Янукович оставался бы у власти до 2016 года. Тем не менее ни внутриполитическая оппозиция Украины, ни Вашингтон со своими союзниками в ЕС не проявили такого уважения. Вместо этого, лидеры западных стран дали понять, что они поддерживают стремление протестующих силой заставить главу государства сменить курс и принять соглашение о евроассоциации. В противном случае, утверждали они, он будет отстранен от власти.

В частности, с тем чтобы выразить солидарность демонстрантам, в Киев прибыл высокопоставленный сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он провел ужин с лидерами оппозиции, в том числе с ультраправых организаций, таких как партия «Свобода», а затем вышел на сцену на сам Майдан Незалежности, где он стоял плечом к плечу с лидером «Свободы» Олегом Тягнибоком.

Тем не менее действие Маккейна были образцом дипломатической сдержанности по сравнению с поведением помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. На фоне углубления политического кризиса на Украине Нуланд и ееподчиненные стали вопиющим образом оказывать поддержку демонстрантам. Так, в речи перед Фондом Украины 13 декабря 2013 года она заявила, что трижды ездила на Украину за несколько недель после начала акций протеста, а 5 декабря она раздавала демонстрантам печенье и выражала поддержку их начинанию.

Степень вмешательства Обамы в политику Украины была просто поразительна. Так, разведка России, отмечает автор, перехватила и сделала достоянием общественности через международные СМИ телефонный разговор, в котором Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт детально обсуждали свои предпочтения тому, кто и какие места в правительстве займет после Януковича. Среди предпочтительных для США фигур был и Арсений Яценюк, ставший впоследствии премьер-министром. В ходе разговора Нуланд заявила, что Яценюк — «как раз тот парень», который лучше всего сделает работу. Нуланд и Пайетт строили эти планы еще тогда, когда Янукович был у власти. Такое поведение дипломатов — тем более представителей страны, яростно выступающей за соблюдение демократических процессов и уважение суверенитета других государств — просто шокирует.

Действия Вашингтона характеризуютсяне просто вмешательством, а почти прямым управлением. Так, в определенный момент Пайетт упомянул сложную динамику между тремя основными лидерами оппозиции Яценюком, Тягнибоком и Виталием Клитчко. Как Нуланд, так и Пайетт стремились сделать так, чтобы ни лидера партии «Свобода», ни бывшего боксера во временном правительстве не было. В случае с первым они опасались его связей с экстремистскими группами. В том же, что касалось Кличко, они, похоже, хотели, чтобы он подождал и попытался занять более значительную должность.

В то же самое время администрация бывшего президента США Барака Обамы и большая часть американских СМИ подавала происходящее в Киеве как спонтанное народное восстание против коррумпированного и жесткого правительства. Так, 24 февраля 2014 года издание The Washington Post вышло с редакционной статьей, в которой превозносился успех демонстрантов. Случившееся было названо «демократическими» проявлениями, в результате которых «теперь Киев находится под контролем прозападных партий».

Представление событий в таком свете стало гротескным искажением реальных событий на Украине. Телефонный разговор Нуланд с Пайеттом стал доказательством того, что США играли значительно более активную роль, нежели пассивного наблюдателя. Напротив, Вашингтон самым наглым образом вмешивался в дела на Украине. Подобное поведение недопустимо, подчеркивает автор, поскольку у Вашингтона нет права определять исход политической борьбы в других странах — особенно в таких, которые граничат со сверхдержавами.

Таким образом, в следующий раз, когда политическое руководство США или СМИ заведут разговоры о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года, стоит вспомнить этот эпизод, как и более ранние примеры Италии, Франции и других демократических стран. Безусловно, заключает автор, можно осуждать те или иные аспекты поведения Москвы, однако степень морального негодования США обостряется зловонием их собственного лицемерия.

regnum author Александр Белов
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