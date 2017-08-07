Ливия: Генерал Хафтар обвиняет Италию в нарушении суверенитета

Триполи, , 11:25 — REGNUM

Глава непризнанного правительства Ливии в Тобруке генерал Хафтар раскритиковал соглашение, подписанное Италией с национальном правительством Триполи в лице его премьер-министра Фаиза Сараджа.

Комитет по иностранным делам парламента Тобрука заявил о своей «тотальной оппозиции». Хафтар, как сообщают итальянские СМИ, угрожает возможными «последствиями» в будущих отношениях между Восточной Ливией и Римом. В заявлении комиссия называет соглашение «нарушением суверенитета Ливии вопреки международным договорам и конвенциям», «вопиющей агрессией против ливийского суверенитета» и обвиняет Италию в том, что она «обошла единственный законодательный орган в стране, который может заключать подобные соглашения». Комиссия парламента в Тобруке обратилась в ООН, ЕС, Африканский союз и Лигу арабских государств, чтобы они приняли необходимые меры против «этого вопиющего нарушения международных договоров».

В то же время Верховный Совет в Триполи выразил свое одобрение решению, принятому национальным правительством страны во главе в Сараджем о «сотрудничество с правительством Италии», чтобы улучшить возможности военно-морского флота и береговой охраны в борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и торговлей людьми. Итальянские СМИ цитируют заявление председателя Государственного Верховного Совета Ливии Абд ар-Рахмана ас-Севехли, который выразил готовность принять «все усилия дружественных стран», несущих свой вклад в решение вопросов безопасности и экономических проблем, с которыми сталкивается Ливия, конечно, в рамках ливийского суверенитета и национальных интересов. С другой стороны, Ас-Севехли отверг все предложения по созданию центров приема для нелегальных иммигрантов на территории Ливии. Что касается критики соглашения о сотрудничестве с правительством Италии, Верховный Совет Ливии говорит о специальной «кампании в СМИ» для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение и поставить под угрозу стабильность страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянское правительство в конце июля получило официальный запрос от главы правительства национального единства Триполи с тем, чтобы направить корабли ВМФ Италии в ливийские прибрежные воды для патрулирования границ и борьбы с контрабандой. Министерство обороны Италии ответило утвердительно на запрос и подготовило план совместных действий. В рамках предыдущих соглашений Италия уже занимается обучением военных ливийской береговой охраны для более эффективной борьбы с нелегальной иммиграцией.