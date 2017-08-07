Казахстан и Азербайджан проводят совместные военно-морские учения

Астана, , 11:27 — REGNUM Совместные военно-морские учения проводят Вооруженные силы Казахстана и Азербайджана, сообщает 7 августа пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Согласно сообщению, совместные учения проводятся в Баку в рамках плана международного сотрудничества ВС Казахстана. В учениях принимают участие военнослужащие-водолазы, отрабатывающие сварочно-резательные работы на глубине и использование снаряжения с открытой схемой дыхания «Скуба» и специальных барокамер «БК».

Читайте также: Турция и Катар провели морские учения «Железный щит»

Помимо этого, казахстанские и азербайджанские военные ознакомились с учебно-материальной базой водолазного учебного центра, а также отработали совместные действия в ходе аварийных и поисково-спасательных работ. Учения продлятся до 10 августа 2017 года.

Напомним, 3 апреля 2017 года прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которой казахстанский лидер заявил о запуске казахстанско-азербайджанских отношений «в новом формате, позволяющем более тесно развивать взаимодействие» двух стран.

Читайте также: Китайский флот прибыл в Калининград для совместных с Россией учений

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане начались выборы сельских акимов