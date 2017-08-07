Страны МЕРКОСУР исключили Венесуэлу из блока

Бразилиа, , 11:28 — REGNUM Единогласное решение стран-основателей МЕРКОСУР применить «демократический пункт», который приостанавливает членство Венесуэлы в данном торгово-экономическом блоке на неопределенный срок, исключает экономические санкции, но при этом политически изолирует страну. Об этом 5 августа было заявлено на встрече министров иностранных дел группы в Сан-Паулу, сообщает ИА EFE.

«Не предусмотрено торговых санкций», однако существующие «двусторонние соглашения с Венесуэлой будут иметь (с применением пункта) следствием политическую изоляцию», — заявил на совместной пресс-конференции в мэрии Сан-Паулу министр иностранных дел Бразилии Алойзью Нуньес.

Протокол Ушуайи о демократической приверженности, более известный как «демократическая статья» МЕРКОСУР, допускает применение экономических и коммерческих санкций в отношении стран, где были нарушены институциональные основания.

Бразильский министр Нуньес подчеркнул:

«Протокол Ушуайи не предусматривает полного исключения, так как мы хотим, чтобы Венесуэла вернулась, и надеемся, что она вернется, мы будем внимательно следить за разворачивающейся ситуацией и выступаем за постоянный диалог».

Кроме Нуньеса во встрече участвовали министры из Уругвая, Аргентины и Парагвая.

«Мы не принимали это решение с радостью», — заявил министр иностранных дел Уругвая во время пресс-конференции.

В том же ключе высказался и министр иностранных дел Аргентины, подчеркивая то, что решение было принято «с большой печалью», однако «страна не можете быть частью МЕРКОСУР, не будучи демократической».

Четыре страны-основательницы МЕРКОСУР опубликовали совместное заявление, в котором напомнили, что «любое прерывание демократического порядка представляет собой неприемлемый риск и препятствие для непрерывности процесса интеграции» и, после нескольких «консультаций этот разрыв был найден» в Венесуэле, которая находилась в процессе присоединения к блоку.

Согласно Протоколу Ушуайи, четыре страны решили «единогласно» «приостановить» членство Венесуэлы и снять «все права и обязанности, присущие участнику МЕРКОСУР».

Напомним, встреча министров иностранных дел стран МЕРКОСУР в Сан-Паулу была проведена на следующий день после первой сессии в Каракасе Учредительного собрания, избранного 30 июля, которое на сегодняшний день не признано ни одним из членов-основателей МЕРКОСУР.

МЕРКОСУР является значимым субрегиональным торгово-экономическим союзом, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, при этом Боливия и Чили являются ассоциативными членами.

МЕРКОСУР на сегодняшний день остается крупнейшим интегрированным рынком Латинской Америки, где сосредоточено 45% населения или более 200 млн человек, 50% совокупного ВВП (свыше $1 трлн), 40% прямых зарубежных инвестиций, более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внешней торговли южноамериканского континента.