Эмилия Никитенко, , 11:31 — REGNUM

Политика декоммунизации на Украине, в рамках которой уже переименован целый ряд объектов, чьи названия связаны с советским прошлым, добралась и до советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина.

Депутаты решили

Так, в начале июня Киевская городская рада приняла решение о переименовании улицы имени генерала Ватутина в проспект имени главы Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Однако этого Киеву показалось мало, и уже на днях в горсовете прозвучало предложение убрать из центра украинской столицы памятник и могилу советского героя, освобождавшего столицу Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Прах генерала предлагалось перезахоронить на одном из кладбищ на Украине, однако идея не нашла своей поддержки, тогда народные избранники решили передать останки военачальника, похороненные в Мариинском парке, родственникам Ватутина. При этом депутат городской рады Юрий Сиротюк цинично заявил, что готов оплатить экспресс-доставку праха почтой, с неподдельной радостью поделившись в своём посте в Facebook новостью о том, что «Шухевичу в Киеве быть».

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Народ выступил против

Идея властей с переименованием улицы имени генерала Ватутина в проспект имени Романа Шухевича пришлась киевлянам не по душе, вызвав бурю возмущения. В интернете появилась петиция под названием «Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве». В документе говорится, что «благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Генерал Ватутин умер и похоронен в Киеве — городе, который он освобождал», поэтому важно сохранить для проспекта имя генерала Ватутина. Авторы обращения напомнили, что если в Киеве не найдётся достаточно приличных людей, то «у Украины появятся уже все основания для учреждения очередного памятного дня — Дня национального позора».

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«Можно ли измерить глубину морального падения? Это нелегко, но есть случаи, когда это падение настолько глубоко, что измерению не подлежит. Решение Киеврады о переименовании улицы Ватутина в честь нацистского офицера Шухевича, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев, евреев и поляков — именно такой случай — глубочайшего морального падения, вопиющего цинизма и человеческой подлости. День национального позора!», — ранее заявлял директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Между тем, людей, которые не хотят придавать забвению свою историю, в столице Украины нашлось достаточно. Необходимые для принятия петиции к рассмотрению 10 тыс. подписей обращение набрало в рекордные сроки.

Кроме того, в середине июня окружной административный суд украинской столицы запретил властям Киева подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта до рассмотрения дела в суде по сути. Изменение названия улицы оспорили общественные организации «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа», потребовав признать действия Киевсовета незаконными. Однако это не помешало властям, в обход еще не вступившего в силу официального решения, заменить таблички с названием улицы.

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К концу июля петиция киевлян против переименования была направлена в комиссию по вопросам культуры. Ответ был предсказуем: переименованию быть, пишет «Московский комсомолец». Хотя очередное заседание административного суда по этому вопросу должно состояться лишь 31 августа.

Ответ из России

Останки Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина могут быть перенесены на Мамаев курган в Волгограде. С такой инициативой выступил директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Васин.

«Мы намерены обратиться к Министерству культуры РФ, в ведении которого находится наш музей, с соответствующим предложением. Все расходы по организации перезахоронения мы готовы взять на себя», — сказал Васин.

Он напомнил, что волгоградцы хранят память о генерале Ватутине, который в октябре 1942 года был назначен командующим Юго-Западным фронтом, защищавшим Сталинград.

«Фронт Ватутина сыграл важнейшую роль в стратегической наступательной операции «Уран», которая началась 19 ноября 1942 года. Ватутинцы не только обеспечили взятие в кольцо немецкой группировки под Сталинградом, но и в декабре 1942 года сорвали попытку Манштейна деблокировать окруженную 6-ю полевую армию Паулюса», — цитирует «Независимая газета» слова директора музея-панорамы.

Васин назвал намерения киевских властей избавиться от памятника и могилы героя «обыкновенным фашизмом».

Есть ещё варианты

Помимо Волгограда предлагаются ещё два перезахоронения: в Мытищах, где создан Мемориальный комплекс героев России, либо на малой родине Николая Ватутина — в Белгородской области. Первый вариант для семьи более предпочтителен, так как проживают они в Московской области, пишет «московский комсомолец». В 2015 году администрация Киева даже дала добро на эксгумацию останков и их передачу родственникам.

Подготовкой обращения в МИД России с просьбой заняться организацией процесса переноса праха генерала и его памятника в Россию уже занялось белгородское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2015 году предложение о переносе останков генерала Ватутина и памятника ему в Воронеж прозвучало от местной общественности. Заявление было сделано после того, как в апреле 2015 года живущая в Праге дочь генерала Ватутина Елена обратилась к российским властям с просьбой о перезахоронении праха её отца, поскольку украинские власти сообщили ей о намерении демонтировать памятник, установленный на могиле героя в центре города недалеко от Верховной рады. Идея воронежских общественников поддержали в Государственной думе РФ, посчитав, что в Киеве могила и памятник герою войны находятся в опасности.

«Наш долг уберечь могилу и памятник от опасности, которой они подвергаются сегодня. Перезахоронение генерала и перенос памятника ему на родину стало бы правильным и своевременным актом», — сказал тогда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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Однако пока инициатива пока и осталась лишь инициативой.

Не первое посягательство на историческую память

Это недалеко не первая попытка придать забвению историческую память на Украине. Так, памятник советскому генералу Николаю Ватутину уже подвергался осквернению. 19 апреля 2017 года в Киеве неонацисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надругались над монументом, повесив на шею статуи табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами». МИД РФ отреагировал на этот акт вандализма, назвав национал-радикалов «группой отморозков» и указал властям Украины на необходимость предпринять меры по недопущению подобных случаев в будущем.

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РФ возмущен попыткой осквернения памятника Ватутину в Киеве

Идеи о демонтаже памятника Ватутину в Киеве также не новы. Два года назад (в марте 2015 года — прим. ИА REGNUM ) в украинской прессе появилась информация о том, что мэрия Киева собирается демонтировать памятник генералу Ватутину в Мариинском парке возле Верховной рады Украины. Возмущенные горожане вышли на митинг протеста у подножья памятника советскому генералу Николаю Ватутину. В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которые также призвали сохранить памятник. Собравшиеся потребовали от мэра Киева Виталия Кличко лично встать на защиту монумента. Участники развернули транспарант с надписью: «Ватутин погиб за нашу Украину. Прочь руки от его святой могилы».

Позднее мэрия информацию о сносе памятника опровергла. На сайте stopfake.ru приводилось пояснение эксперта по информационной безопасности, в прошлом — представителя информационного центраСовета национальнойбезопасности и обороны Украины Владимира Полевого о том, что у СНБО нет никаких полномочий принимать решения относительно памятников. В Управлении охраны культурного наследия в Киевской горородской администрации также заявили, что у них не было информации о планируемом сносе памятника. В ведомстве добавили, что «могила М. Ф. Ватутина постановлением Кабинета министров Украины 3 сентября 2009 года включена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории национального значения. В соответствии с законом Украины «Про охрану культурного наследия», памятники, их части, относящееся к ним движимое и недвижимое имущество, запрещается сносить, менять, заменять или переносить (перемещать) на другие места».

Напомним, на Украине был принял пакет антикоммунистических законов, запрещающих любую пропаганду коммунизма, а также советского прошлого Украины. В разных городах страны националистические активисты начали самостоятельный снос памятников советской эпохи. В Харькове сразу после принятия этих законов за одну ночь неизвестные снесли три памятника советским государственным деятелям, при этом милиции им не мешала.

Немного истории

Выдающийся советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно), Николай Ватутин прошёл путь красноармейца до полководца. В годы Великой Отечественной войны последовательно возглавлял войска ряда фронтов. С июля 1941 года был назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Рекомендуя его кандидатуру, Георгий Жуков писал, что необходимо: «поставить во главе фронта опытного и энергичного командующего. Конкретно предлагаю Ватутина». В мае — июле 1942 года Ватутин — заместитель начальника Генштаба и представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В июле — октябре 1942 года командует Воронежским фронтом, который под его руководством успешно обороняется против немецко-фашистских войск на воронежском направлении.

Во время Сталинградской битвы Ватутину доверяют командование Юго-Западным фронтом, который готовится к мощному контрнаступлению против вражеской группировки, вышедшей к Волге. Его войска во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов окружают 330-тысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 года во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта проводят Среднедонскую операцию, наносят решительное поражение группировке противника на Среднем Дону, окончательно сорвав план противника деблокировать окруженные под Сталинградом войска.

Под его командованием 1-й Украинский фронт провёл Киевскую наступательную операцию. В ее результате столица Украины 6 ноября 1943 года была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

29 февраля 1944 года Ватутин, возвращаясь из штаба 13-й армии, был обстрелян в селе Милятын Острожского района, бендеровцами он был ранен в левое бедро. За жизнь полководца боролись лучшие врачи, в том числе известный хирург Николай Бурденко, однако спасти военачальника не удалось. В ночь на 15 апреля 1944 года Николай Ватутин скончался от заражения крови.

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