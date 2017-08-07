Раскрыты тайны газовиков и чиновников — обзор СМИ Югры

Ханты-Мансийск, , 10:32 — REGNUM Битва в горадминистрации Сургута новой и прежней команды с посадками и ОМОНОМ на хлебозаводе породила массу слухов в Югре. Местные СМИ заполонили инсайды, которые прямо или косвенно находят подтверждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О таинственных путешествиях чиновников

Тайны третьего муниципалитета Югры — Нефтеюганска — пытаются разгадать активисты Общероссийского народного фронта. Общественники ХМАО обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность юганских чиновников из мэрии. В частности, работу одной из чиновниц, которая, как показалось активистам, подозрительно часто ездит по стране за счет городского бюджета.

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За последние месяцы чиновница сплавлялась по реке в Архангельской области, побывала в Котласе, в Приобье ‑ и все поездки, согласно её записям в соцсетях, совершала по работе. Активисты ОНФ пытались проанализировать пользу от дальних поездок чиновницы, как и результаты работы комитета по культуре и туризму Нефтеюганска, который она возглавляет. Но не обнаружили отчёты о работе структуры на сайте администрации, как и сведений, сколько именно бюджетных средств выделяется на командировки чиновников.

Зачем скрывают ДТП?

О секретном уголовном деле шушукаются в Югре. Источник «ЮграPRO» сообщил, что в Нефтеюганском районе на 19 километре автодороги Нефтеюганск — Сургут 28 июля среди бела дня столкнулись автомобили «HondaCR-V» и «Нива». Якобы «Нивой» управлял водитель одного из частных охранных предприятий. Два пострадавших пассажира — охранники из данного предприятия. Все трое входили в состав мобильной патрульной группы, предназначенной для охраны нефтяных месторождений от хищений материальных средств у ООО «РН — Юганскнефтегаз». Сейчас пострадавшие лежат в реанимации в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

«Врачи, которые работали на месте ДТП, констатировали факт, что водитель и второй охранник были в состоянии алкогольного опьянения. Из Москвы оперативно прибыла какая-то серьезная комиссия. Результатом ее работы стало сокрытие самого факта ДТП, информация, о котором не появилась даже в сводке УМВД. Ходят слухи, что в ГИБДД намерены подменить протокол ДТП», — сообщает источник «ЮграPRO».

Данный ЧОП — одна из крупнейших охранных организаций Ханты-Мансийского автономного округа. Сумма годовых контрактов лишь с двумя основными клиентами —ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «НК «Роснефть» превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщает «ЮграPRO».

Секретная «эвакуация» газпромовцев

В условиях строжайшей секретности до конца августа ООО «Газпром Переработка» завершит перевод сотрудников административного аппарата из Сургута в Санкт-Петербург. Часть персонала уже «эвакуирована» из Югры, сообщили «Ura.ru» источники внутри компании.

Руководство «Газпром Переработки» до сих пор не сделало никаких официальных заявлений. По словам сотрудников, им запрещено публично комментировать свой переезд. Зато руководство «Газпром Переработки» пообещало компенсировать в культурной столице югорские зарплаты, которые, помимо оклада, состоят из 120% надбавки северного и районного коэффициентов. Также в ближайшие три года газпромовцам из Сургута будут выплачивать компенсацию на съем квартир — примерно по 35 тысяч рублей ежемесячно, сообщает инсайд «Ura.ru».

«Профсоюзная организация заключила договоры с основными застройщиками Санкт-Петербурга о включении в нашу программу «профсоюзный дисконт». Строители дадут определенные преференции на недвижимость работника. Мы организовали централизованную перевозку личных автомобилей автовозами — люди сами оплатили, но это вышло в два раза дешевле, чем если бы машины перевозили по одиночке. И третий момент — мы заключили с транспортной компанией договор, благодаря которому сотрудникам дали скидку 20% на перевозку личных вещей», — рассказал «Ura.ru» председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка», депутат думы Сургута Сергей Васин. И добавил, что сейчас его главная задача, чтобы все сотрудники «Газпром Переработки» безболезненно переехали в Санкт-Петербург.

В СМИ отмечается, что исход газпромовцев из экономической столицы Югры непременно скажется на городском бюджете серьезным ущербом в несколько миллионов рублей. Точная сумма потерь для Сургута пока не определена.