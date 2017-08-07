Пермь, , 10:01 — REGNUM В Пермском крае более 50% подписей депутатов и глав муниципальных образований оказались не востребованы при прохождении муниципального фильтра. Однако этот показатель не противоречит федеральной статистике, сообщает «Эхо в Перми».

Член краевой избирательной комиссии Антон Маклаев отметил, что кандидаты в губернаторы Пермского края задействовали при прохождении муниципального фильтра 42% от имеющихся подписей глав местного самоуправления и депутатов: 1497 подписей из 3550 возможных. При этом 58% подписей депутатов и глав городских округов оказались невостребованными. В целом показатель невостребованности на уровне среднероссийского.

Между тем политконсультант Людмила Ознобишина считает, что «заявление ЦИК о невостребованных подписях выглядит как минимум странно». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Ознобишина отметила, что согласно данным таблицы по подписям второго уровня (земские собрания и гордумы), где приводится общая цифра по краю (345) — это количество сданных подписей. В остатке — 475: это именно то количество депутатов, по мнению ЦИК, чьи подписи остались невостребованными:

«Спешу возразить. Исходные данные не количество сданных подписей (53 — для каждого), а количество собранных, что у всех кандидатов однозначно больше сданных. А эти цифры собраны в едином информационном центре, куда стекаются все данные от нотариусов. И именно по этому количеству совершённых действий можно судить о реально собранных подписях. Но никак не о 53-х у каждого».

Добавим, Центризбирком России проанализировал ситуацию с муниципальным фильтром в регионах, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов. По мнению заместителя председателя Центрального аппарата Николая Булаева, ЦИК России не может согласиться с утверждением, что муниципальный фильтр абсолютно непроходим для большинства кандидатов. Он заявил, что не менее 60% подписей муниципальных депутатов остались невостребованными, то есть к депутатам попросту не обратились и не использовали возможность подкрепить свое выдвижение их подписью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Изначально своих кандидатов выдвинули семь партий: Ирина Филатова (КПРФ), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Константин Окунев («Города России»), Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»), Владимир Аликин («Справедливая Россия»).

Напомним, для регистрации кандидаты обязаны были представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах. Для регистрации необходимы 234 подписи, при этом сдать кандидат может не более 245. При этом из них не менее 51 подпись (максимально — 53) должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с действующим законодательством они должны быть собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края.

Однако регистрацию благополучно прошли пять кандидатов. Из-за недостаточного количества подписей и дублей подписей отказ в регистрации получили Константнин Окунев и Олег Хараськин.

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