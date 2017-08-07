Конституционная ассамблея Венесуэлы отменила съезд

Каракас, , 09:54 — REGNUM Национальная конституционная ассамблея (Учредительное собрание) Венесуэлы приостановила заседание, запланированное на 6 августа, в ходе которого, как ожидалось, должна была учредить так называемую «Комиссию истины», призванную установить ответственность за насильственные действия в ходе антиправительственных демонстраций, сообщает El Diario.

Решение о приостановке работы второй сессии Учредительного собрания было принято после штурма военной базы Форт Парамакай в штате Карабобо (на север страны), однако правительство утверждает, что ситуация находится под контролем.

Приостановка сессии также была подтверждена источниками ИА EFE внутри Конституционной Ассамблеи, которая открылась 4 августа в Федеральном Законодательном Дворце, где ранее заседал парламент страны.

В ходе первой же сессии была освобождена от должности перешедшая в стан оппозиции и активно критикующая правительство Венесуэлы Генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.

Прокурор, со своей стороны, осудила Учредительное собрание, назвав его попыткой установить «тоталитарную систему» в Венесуэле, и заявила, что будет продолжать работу на своей должности, несмотря на отставку.

Напомним, инициированная президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержанная правительством и сторонниками продолжения курса покойного президента Уго Чавеса Конституционная ассамблея, состоящая из 545 членов, была избрана 30 июля 2017 года в ходе региональных и секторальных выборов.

Венесуэльская оппозиция и большинство западных стран, а также правые правительства региона не признали легитимность Конституционной ассамблеи.

«Комиссия правды», которую учредит Конституционная ассамблея, по заявлению правительства Венесуэлы, должна положить конец «безнаказанности» тех, кто способствует «терроризму» в стране.