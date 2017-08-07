Мадуро: Теракт на военной базе оплатили в Майами и Колумбии

Каракас, , 09:31 — REGNUM Нападение на военную базу в венесуэльском штате Карабобо 6 августа, в результате которого погибли два человека, и десять человек были задержаны, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оплаченным оппозицией терактом и приказал повысить безопасность до высшего уровня на военных объектах по всей стране, сообщает El Nacional.

«Я распорядился пересмотреть предупредительные меры и повысить безопасность всех воинских частей в стране», — заявил Мадуро во время своей воскресной программы, выход которой задержался из-за событий в штате Карабобо.

Президент также добавил, что-то, что произошло 6 августа в Форте Парамакай, является «терактом» против Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB).

По словам президента, атака была произведена семью гражданскими лицами и одним военным, действия которых были оплачены оппозицией.

«Эта атака оплачивалась из Майами и Колумбии (…) Тот, кто был во главе этого нападения, дезертир, живший в Майами под защитой Патрисии и Рафаэля Полео», — заявил президент.

Мадуро подтвердил, что двое нападавших были убиты «огнем лояльно настроенных сил», и один боевик получил ранение.

«Я прошу максимального наказания для всех исполнителей и организаторов теракта в Форте Парамакай», — заявил президент.

Напомним, на рассвете 6 августа группа вооруженных людей, одетых в военную форму, напала на 41-ю танковую бригаду вооруженных сил Венесуэлы, расположенную на военной базе Форт Парамакай, и после распространила видео с заявлением о восстании «против кровавого произвола Николаса Мадуро».

Лидер повстанцев, идентифицированный как капитан Хуан Кагарипано, заявил, что является руководителем нападения на военную базу в Карабобо и действует при поддержке представителей вооруженных сил и полиции Венесуэлы, готовых «восстановить свободу» в стране.

По данным военных источников, некоторым из нападавших удалось скрыться с несколькими сотнями винтовок и гранатометами, их местонахождение до сих пор не установлено.

Другой военный источник сообщил ИА EFE, что помимо пяти гражданских среди задержанных есть трое представители элитных подразделений — сержант запаса десантных войск, лейтенант, уволившийся из FANB на три месяца назад и представитель гражданского ополчения.

После событий 6 августа вооруженные силы Венесуэлы выразили свою лояльность президенту Мадуро и Боливарианской революции и заверили, что арестованные признались, что для совершения нападения были наняты «экстремистской венесуэльской правой оппозицией».

Нападение на Форт Парамакай произошло после первого съезда Национального учредительного собрания, избранного 30 июля и призванного изменить Конституцию Венесуэлы, а также реорганизовать институты венесуэльского государства.