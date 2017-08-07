Китай и Индонезия укрепят двусторонние отношения

Манила, , 09:03 — REGNUM В Маниле состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств КНР и Индонезии. Министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди, в ходе которых дипломаты обменялись мнениями относительно перспектив укрепления двусторонних связей.

«В настоящее время отношения между Китаем и Индонезией находятся на беспрецедентно высоком уровне. Пекин и Джакарта активно сотрудничают в борьбе с международной преступностью, развитии туризма и других отраслях. В мае президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в международном саммите, посвященном китайской инициативе создания «Нового шелкового пути», в ходе которого индонезийский лидер подтвердил намерения принять участие в глобальном проекте», — заявил китайский министр.

Ван И отметил, что Пекин высоко ценит намерения Джакарты стать стратегическим партнером в реализации экономической инициативы «Один пояс, один путь», пишет «Сина синьвэнь».

«Мы намерены укрепить двустороннее сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом и мошенничеством, а также содействовать укреплению мира и стабильности в регионе», — добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.

Ретно Марсуди заявила, что Индонезия придает большое значение укреплению отношений с КНР. Кроме того, министр добавила, что Джакарта готова поддерживать контакты с Пекином на высоком уровне и расширять сотрудничество с Китаем, в частности в процессе реализации проекта «Нового шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство общественной безопасности КНР подтвердило информацию об экстрадиции из Индонезии 143 граждан КНР, обвиняемых в телефонном и интернет-мошенничестве.

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