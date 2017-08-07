Министр обороны Швеции высказался против вступления страны в НАТО

Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист уверен, что страна должна самостоятельно увеличивать свой военный потенциал вместо того, чтобы становиться членом НАТО, сообщает японское издание The Asahi Shimbun.

По его словам, заявка Швеции на вступление в НАТО усилит напряжённость в регионе и окажет влияние на Финляндию, не являющейся членом альянса.

«Наилучшая стратегия сейчас — усиливать военный потенциал на национальном уровне», — подчеркнул Хультквист.

Вместе с этим министр добавил, что необходимо развивать многостороннее взаимодействие с другими странами, а любые эксперименты в сфере стратегической политики проводить не нужно.

Напомним, в июне 2017 года Швеция и Германия подписали договор о расширении сотрудничества в военной сфере. Ранее подобные соглашения Швеция заключила с США и Данией.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня бывший министр обороны Швеции Бьерн фон Сидов посетил Литву и заявил, что «понимает» беспокойство Вильнюса из-за «российской угрозы», а вступление его страны в НАТО — вопрос времени.

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