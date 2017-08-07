Планы олигархов и угрозы малому бизнесу — обзор СМИ Зауралья

Курган, , 09:01 — REGNUM В Курганской области в первую неделю августа громко звучали проблемы возможного срыва отопительного сезона в одном из районов столицы региона, хищения десяти тысяч разрешений на охоту из департамента природных ресурсов Зауралья, а также проблемы экономического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Планы олигархов и реакция зауральцев

В социальных сетях зауральцы не скрывают возмущения «прожорливостью» местных олигархов. Волну подняли Инсайдеры Znak.com сообщением, что структуры, аффилированные с энергетическими олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым, собираются подмять под себя также и рынок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Курганской области.

«Да, мы занимаемся проблемами сбора, сортировки, переработки и утилизации ТКО, так как эта сфера является одной из перспективных сегментов энергетического рынка. Мы изучаем состояние дел во всех регионах нашего присутствия. Курган — один из таких регионов. Никаких более юридически значимых действий, кроме ознакомления с ситуацией мы не осуществляем», — прокомментировал Znak.com Aлексей Бобров.

По словам руководителя курганского УФАС Ирины Гагариной, конкурс по отбору компаний на предмет заключения концессионного соглашения в сфере обращения с ТКО в Курганской области могут объявить уже в августе.

Снос кафе под вой сирен

В городском саду Кургана разгорелся скандал со сносом популярного кафе «Ялта», сообщает Kurgan.ru. По словам арендаторов кафе Александра и Анны Музыченко, утром 4 августа им позвонила генеральный директор «Курганпарка» Наталья Рыбина и сообщила, что через полчаса «Ялту» начнут демонтировать, и арендаторам нужно вынести свое имущество. Без соответствующего уведомления приставов, с крыши кафе рабочие стали снимать шифер. На незаконный демонтаж сработала сигнализация, приехала группа быстрого реагирования. Шум, гам, тарарам. Охранники предложили супругам Музыченко написать заявление в полицию.

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В горадминистрации Кургана, которая является владельцем сада, сообщили, что договор аренды у предпринимателей Музыченко действует до 19 августа. Местные жители возмущаются, что рядом на входе в горсад стоят пивная палатка и неработающий фонтан, а капитальное здание, популярное среди населения, решили снести. «Музыченко собирался устроить ряд одиночных пикетов, но отказался от этой затеи после звонка от некоего сотрудника полиции Чеснокова, который предупредил, что арестует предпринимателя на 10 суток», — рассказал «Ura.ru» председатель правления организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов. В пресс-службе УМВД по Курганской области уверяют, что проводится служебная проверка.

Указ — это приказ

Пожилая, часто болеющая жительница Кургана Зоя Машковцева держит оборону в старом, уже расселенном аварийном доме в микрорайоне Вороновка, сообщает издание «Область 45». Пенсионерка не желает переезжать в «бетонную коробку» по ул. Чернореченской, где ей дали новую квартиру по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, потому что далеко от родственников. Машковцева уже и дрова для печного отопления заготовила для домишки, где прожила 40 лет. Администрация Кургана подала заявление в суд на выселение женщины: указ президента РФ нужно выполнять.

Между тем, в Курганской области на сегодняшний день остаются не сданы четыре дома — три в Кургане и один в Шадринске — для переселения граждан из аварийного жилья, тогда как вице-губернатор Роман Ванюков ранее обещал губернатору Курганской области и Минстрою РФ, что все здания будут готовы к 1 августа. Напомним, срок исполнения программы по переселению из домов, признанных аварийными до 2012 года, истекает 1 сентября 2017 года, то есть через три недели. Если Зауралье не исполнит программу, то региональный бюджет потеряет миллионы рублей, которые придётся вернуть в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«До 1 сентября дома должны быть в полном объеме сданы в эксплуатацию, люди переселены. Мы уже на «финишной прямой», контрольные мероприятия должны проходить даже в выходные дни», — заявил в начале августа губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

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