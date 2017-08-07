«Войну против Северной Кореи в свое время вела ООН из-за ошибки Сталина»

Москва, , 07:47 — REGNUM Прикрываться мандатом ООН при поддержке санкций против КНДР неправомочно, поскольку войну против Северной Кореи в 50-е годы вела именно ООН, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми 6 августа в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"По Северной Корее… Проголосовав за эту резолюцию, Россия признала, что санкции против любого государства могут быть легитимны, а дальше — пусть плачут, когда эти санкции будут против России. Оговорка, что ООН принимает эти санкции — это чистая семантика, а войну против Северной Кореи в свое время вела Организация Объединенных Наций из-за ошибки Сталина, но неважно», — отметил эксперт.

Кедми уверен, что создание ядерного оружия для КНДР является вопросом жизни и смерти, что, по его мнению, и подтверждают принятые против нее санкции.

«Северная Корея пошла на создание ядерного оружия, потому что это единственное, что может обеспечить ее безопасность, и, вот, принятие этой резолюции это подтверждает. И они не хотят идти ни по пути Саддама Хуссейна, ни по пути Каддафи. А если уж вспомнили Каддафи, Россия уже один раз проголосовала, воздержавшись, за «общую политику» и до сих пор себя клянет. Как бы тут не было попытки наступить на те же самые грабли», — закончил мысль эксперт, предостерегая Россию от необдуманных поступков.

Напомним, что 5 августа Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи в связи с продолжением разработки ядерной программы и продолжением пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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