Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к «прокачке газа»

Киев, , 07:35 — REGNUM Национальный оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» из-за сокращения инвестиций может оказаться технически не готов к прокачке голубого топлива. Об этом, как передает НТВ, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью одному из украинских телеканалов.

«Я считаю бессмысленной политику «Нафтогаза» по транспортной системе, — говорит Насалик. — Они для себя ее уже вычеркнули и не рассматривают в 2019 г».

По его словам, позиция «Нафтогаза» по данному вопросу может привести к серьезным негативным последствиям, так как «Укртрансгаз» может быть технически не готов к «прокачке газа».

6 июля пресс-служба ПАО «Укртрансгаз» сообщила, что объем транзита российского голубого топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины в первом полугодии 2017 года достиг максимума за последние 6 лет.

Согласно сообщению, средний объем транзита газа, поставляемого «Газпромом», за январь-июня 2017 года выше почти на 7 млрд кубометров среднего объема транзита российского газа за аналогичный период 2012—2016 гг.

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