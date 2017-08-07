США решили помочь Филиппинам в борьбе с террористами

Манила, , 07:23 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты помогают Филиппинам в борьбе с террористами, сообщает 7 августа Associated Press.

Помощь заключается в обеспечении филиппинской армии средствами наблюдения, обучение военных, а также предоставлении разведывательной информации.

Данными фактами поделился госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся в Маниле на региональном совещании.

По его данным, Филиппины получили несколько самолетов Cessna, а также некоторое количество беспилотников.

Они помогут в борьбе «с врагом, оказывающим такое сопротивление, с которым многие никогда не сталкивались», — заявил Тиллерсон.

Напомним, 23 мая боевики из группировки «Мауте» захватили город Марави на юге Филиппин, правительственные войска, взявшие город в осаду, до сих пор не могут освободить территорию от террористов, так как спецоперация осложняется наличием большого количества мирных граждан в городе.

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