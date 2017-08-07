«Россию поставили в компанию нелегитимных стран, требующих смены режима»

Москва, , 07:17 — REGNUM Принимая новые санкции против России, Ирана и КНДР, США поставили Россию в ранг нелегитимных стран, требующих смены режима, в то же самое время, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, проявит ли себя президент США Дональт Трамп как сторонник давления на Россию, или же будет пытаться идти против общего курса элиты, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми 6 августа в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Первый момент, резолюция направлена против Северной Кореи, Ирана и России. Северная Корея и в Соединенных Штатах, и во всем, так сказать, «цивилизованном» западном сообществе является государством-изгоем, не имеющим права на существование и режимом, который надо убрать. Иран — государство, где власть надо менять. И вот в эту компанию нелегитимных государств американский прошлый истеблишмент поставил Россию. Вас ввели в ранг государства, режим которого нелегитимен. Это первое», — отметил эксперт.

По словам Кедми, новый санкционный пакет содержит как обязательную к исполнению и неотменяемую часть, так и ту часть, которая может проводиться «факультативно», что и позволяет понять истинные намерение Трампа.

«Второе, этот закон, у него есть две части: одна — обязательная, эта обязательная часть вводит все санкции, которые приняли Соединенные Штаты в прошлом в ранг устойчивой позиции, еще более устойчивой, чем был закон Джексона-Веника, практически нельзя будет отменить без согласия Конгресса. А вторая часть — необязательная, она разрешительная. И тогда вопрос, будет ли американский президент проводить старую политику вопреки своим решениям или принимать то, что ему позволяют санкции, но его не обязывают».

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал «антиконституционный» пакет санкций против России, после чего в социальной сети Twitter заявил, что ответственность за ухудшение отношений между США и Россией несет Конгресс.