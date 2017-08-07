Сибирская редакция ИА REGNUM, , 07:17 — REGNUM

В Иркутской области произошло знаковое событие — в отставку по собственному желанию ушел председатель областного правительства Александр Битаров. Этот политик несколько лет назад сыграл большую роль в победе на губернаторских выборах коммуниста Сергея Левченко. Его называли главным спонсором предвыборной кампании нынешнего главы региона. Что стоит за этой отставкой и как она отразится на политическом ландшафте Приангарья — в обзоре ИА REGNUM.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ об увольнении с должности своего первого заместителя — председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя председателя правительства Иркутской области, говорится в официальном сообщении областных властей.

Александр Битаров был назначен на должность руководителя правительства 4 октября 2015 года. За назначение на эту должность проголосовали 37 из 39 депутатов, присутствовавших на сессии областного парламента.

В правительстве региона заявляют, что отставка Битарова не означает, что между ним и Сергеем Левченко возник конфликт. «Александр Битаров давно думал об отставке, но решение у него не созревало, — заявила глава пресс-службы правительства Ирина Алашкевич газете «Коммерсантъ». — В субботу губернатор вернулся из Улан-Удэ, встретился с председателем правительства, и тот ему сообщил, что принял окончательное решение».

В то же время некоторые местные политологи считают, что некие «неувязки» в правительстве все же были. «Его могли не устраивать чрезмерные полномочия руководителя администрации губернатора Дмитрия Чернышова, который замкнул на себя в том числе кадровые вопросы, говорит собеседник, близкий к руководству региона. «В правительстве происходят серьезные аппаратные трения, а реальных полномочий у главы правительства было немного», — полагает политолог Юрий Пронин. По его словам, Александр Битаров получит должность советника губернатора по вопросам строительства, а в 2018 году, скорее всего, будет баллотироваться в заксобрание области», — пишет «Коммерсантъ».

В этом случае, считает местное издание «Бабр», Битаров бесспорно станет спикером областного парламента. «Его авторитет, связи и управленческие способности настолько сильны, что он становится спикером практически без обсуждений, — утверждает издание. — Это в корне меняет всю будущую политическую картину. Спикер Заксобрания по своему политическому весу потенциально равен губернатору, а с уходом Битарова с поста председателя правительства потенциал Сергея Левченко будет неизбежно снижаться. Как и его репутация… Именно на Битарове держалось некое условное статус-кво региональной политики. Авторитет Битарова и его связи, в том числе в муниципалитетах, не позволяли конфликтной ситуации с мэрами, как и другим историям, пойти вразнос. Кроме того, Битаров был практически единственным сильным управленцем в правительстве Левченко, о чем сам Левченко, судя по всему, даже не догадывался. По крайней мере губернатор не приложил никаких усилий для того, чтобы Битаров остался на своем посту, и игнорировал попытки своих подчиненных выдавить Битарова в отставку… Оставаясь на посту председателя правительства, он фактически «прикрывал» собой губернатора от всех атак. Сейчас, при отсутствии Битарова, такой защиты нет ‑ и в региональной политике неизбежно начнется традиционная «охота на губернатора». Собственно, она уже началась — мощное выступления мэров муниципалитетов тому наглядный пример».

Политолог Анатолий Савостин в беседе с ИА REGNUM отметил, что во многом именно Битаров был фигурой, консолидирующей элиты. «Ему удавалось «скруглять углы», разговаривать с ведущими политиками региона на одном языке, и при этом достаточно эффективно заниматься управлением, — считает эксперт. — Отставка с поста председателя правительства вовсе не означает закат его карьеры, скорее, это завершение важного этапа, за которым, вероятно, последует дальнейшее восхождение к вершинам политического Олимпа».

«Ушел самый грамотный, самый дееспособный, самый умный, самый опытный и знающий человек в правительстве Иркутской области. Все эти качества умножались тем обстоятельством, что он возглавлял это правительство. Заслуги Битарова бесспорны — особенно в оперативном управлении областью. Проблемы худо-бедно решались, ничего катастрофического не случалось, — говорит доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт. — Но особо хочу отметить политическую роль Битарова. К нему с уважением относились люди, диаметрально противоположным образом относящиеся к губернатору Левченко. Битаров был персональным основанием хрупкой стабильности в иркутском политикуме. Его уход, а значит усиление аппарата губернатора, непростые отношения Битарова с которым ощущались все это время, скорее всего, увеличит «раздрай» и конфликтность в области».

«Будет ли Битаров принимать участие в этом раздрае, причем на противогубернаторской стороне? Такое вполне вероятно и будет вполне «по-иркутски», — отметил эксперт в интервью ИА REGNUM. — В любом случае это произойдет не сразу, уж точно не завтра. Хотя ждать этого все начали уже сегодня. Я же предположу, что губернатор прекрасно осознавал, не удерживая Битарова, масштаб вероятного противника (Битаров считается в области подлинным автором победы Левченко над Ерощенко на губернаторских выборах 2015-го года) и наверняка как-то позаботился об его нейтрализации. Как? Не знаю. Может, и какое-то слово было взято, может, и какие-то выставленные условия были выполнены. Увы, Александр Семенович, повторюсь, что человек просто выдающийся для Иркутской области, ушел в отставку без пресс-конференции, что, наверное, невозможно себе представить в, так сказать, «нормальной демократии». Понятно, что на такой пресс-конференции он не рассказал бы всего, но помог бы нам, политологам, формулировать более обоснованные суждения».

Справка

Александр Битаров родился в Тбилиси в 1957 году. Окончил Тбилисский государственный мединститут по специальности «лечебное дело». С 1980 года работал в больнице на станции Иркутск-Сортировочный, в 1986—1988 годах — главный врач больницы №8 города Иркутска. Неоднократно, в том числе в годы советской власти, избирался депутатом иркутского облсовета, областного заксобрания, был заместителем главы администрации города Иркутска. С 1993 занимается строительным бизнесом. С 2010 по 2012 годы был лидером регионального отделения «Единой России», несколько раз был вице-губернатором, в том числе первым. После губернаторских выборов 2015 года назначен председателем правительства Иркутской области.