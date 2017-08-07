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Ядерная угроза в мире и «бюрократический футбол» в регионах: Радио REGNUM

Политика

Пока баллистические ракеты КНДР подвергают серьёзным рискам жизни рядовых граждан, ряд руководителей в российских регионах вместо реальной работы имитирует деятельность по учету идей и предложений жителей

Ядерная угроза в мире и «бюрократический футбол» в регионах: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 08:00 — REGNUM  

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