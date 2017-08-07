Ядерная угроза в мире и «бюрократический футбол» в регионах: Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 08:00 — REGNUM
- Режим нераспространения: РФ призывает КНДР отказаться от ядерной программы;
- Уйти, чтобы вернуться: США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения;
- И вновь российский след: Молдавия будет судить «российского шпиона»;
- Политика вне политики: на Украине завели уголовное дело против немецкой группы Scooter;
- «Бюрократический футбол»: Путин считает, что не все руководители его услышали;
- Подстраховались: Бюджетным деньгам придумали дополнительную защиту.
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