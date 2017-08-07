Глава МИД КНДР: Предложение Южной Кореи о переговорах неискренно

Пхеньян, , 06:22 — REGNUM Озвученное Сеулом предложение о необходимости проведения военных переговоров с целью ослабления напряженности на границе между КНДР и Республикой Корея не содержит искренности. Об этом министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо заявил на полях проходящей в Маниле встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает 7 августа агентство Yonhap.

Ри

главой МИДа Южной

Кореи Юн Бен

Се

таким образом

Своими сомнениямиподелился лично с, отреагировавна его призыв ответить на предложение Сеула «как можно скорее».

Встреча министров иностранных дел двух государств прошла вечером воскресенья, 6 августа, во время торжественного собрания в Маниле, где проходит форум АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея уже дважды обращалась к властям КНДР с призывом о проведении переговоров с целью нормализации ситуации на границе. Оба предложение остались без ответа.