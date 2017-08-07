Глава МИД КНДР: Предложение Южной Кореи о переговорах неискренно

Пхеньян, 7 августа 2017, 06:22 — REGNUM Озвученное Сеулом предложение о необходимости проведения военных переговоров с целью ослабления напряженности на границе между КНДР и Республикой Корея не содержит искренности. Об этом министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо заявил на полях проходящей в Маниле встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает 7 августа агентство Yonhap.Своими сомнениями Ри поделился лично с главой МИДа Южной Кореи Юн БенСе, отреагировав таким образом на его призыв ответить на предложение Сеула «как можно скорее».
Встреча министров иностранных дел двух государств прошла вечером воскресенья, 6 августа, во время торжественного собрания в Маниле, где проходит форум АСЕАН.
Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея уже дважды обращалась к властям КНДР с призывом о проведении переговоров с целью нормализации ситуации на границе. Оба предложение остались без ответа.