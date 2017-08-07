«Трамп — не Ленин, своей непринципиальностью он подписал себе приговор»

Москва, , 05:44 — REGNUM Подписав закон о санкциях против России, президент США Дональд Трамп капитулировал перед элитой подписал свой смертный приговор, как политику, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров 6 августа в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Надо однозначно понимать, что на этом дело не остановится, и дело это серьезное. И, как на мой взгляд, то что Трамп подписал, он подписал себе смертный приговор, как политику, потому что разница между крупным политиком и некрупным в том, что крупные политики принципиальны», — заявил Шахназаров.

В качестве яркого примера крупного политика Трамп привел основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина, который продемонстрировал крайнее мастерство политической игры и маневрирования.

«Достаточно посмотреть на величайшего мастера политической игры Владимира Ильича Ленина, который ухитрялся принимать решения против всех. И если бы Трамп не подписал, это все равно был бы шаг очень важный для него, как для политика, поэтому я считаю, что он себя вот этой подписью фактически уничтожил», — подвел итог Шахназаров.

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, а затем сам же назвал его антиконституционным. По мнению многих экспертов, именно этот его шаг подвел черту после месяцев ожидания он нового американского президента со стороны российской элиты дружественных шагов в сторону России, направленных на урегулирование конфликта.