«Голосуя за санкции против КНДР, мы проголосовали за санкции против себя»

Москва, , 04:55 — REGNUM Голосуя в Совбезе ООН за принятие санкций против КНДР Россия сама по себе нанесла удар, косвенно признав правомочность санкционного подхода против нее самой, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров 6 августа в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Не обязательно было голосовать против, можно было воздержаться. Вообще, голосование за, в моем понимании, выглядит странным. Учитывая, что перед этим санкции были против России, Кореи, Ирана, фактически это звучит, как мы проголосовали за санкции против себя», — отметил противоречивость поведения России кинорежиссер.

Хотя, Шахназаров и считает ядерную программу КНДР угрозой для России, однако, противодействие со стороны Запада, по его мнению, представляет большую угрозу, поэтому России следовало воздержаться при голосовании, продемонстрировав свою принципиальную позицию по отношению к санкциям.

«Понятно, что распространение ядерного оружия и ядерное оружие в Корее — это тоже опасность для нас, поэтому, я и говорю, не обязательно было голосовать против. Можно было воздержаться. Таким образом какой-то жест показать, наше отношение вообще к политике санкций», — закончил мысль Шахназаров.

Напомним, что 5 августа Совбез ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции, ужесточающей санкции против КНДР в связи с её отказом сворачивать разработку ракетной и ядерной программы. Постпред РФ в ООН Василий Небензя, при этом предостерег от чрезмерного давления на Северную Корею, поскольку это может привести к гуманитарной напряженности в стране.

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