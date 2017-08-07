Израиль может начать казнить террористов

Тель-Авив, , 04:24 — REGNUM В парламенте Израиля может быть рассмотрен законопроект о введении смертной казни в отношении террористов. Соответствующий документ подготовлен депутатом кнессета от партии «Ликуд» Навой Прехи-Бокер, 7 августа сообщают «Известия».

Представленный депутатом законопроект вносит поправки в законы о наказании за терроризм и предлагает в качестве максимальной меры наказания установить смертную казнь. В настоящее время таковой является пожизненное заключение.

Сообщается, что проект закона уже получил одобрение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и вскоре будет рассмотрен депутатами.

Формально смертная казнь в Израиле не отменена, однако ее применение сильно ограничено. Высшая мера наказания не распространяется на общеуголовные преступления, выносить ее могут только военные суда, но даже под их юрисдикцией подобные решения принимаются в редчайших случаях.

За все время существования государства, смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды: в 1948 году за измену был казнен капитан Меир Тувианский и в 1962 году — нацистский преступник Адольф Эйхман.

Отмечается, что идея упрощения применения смертной казни возникла в связи с участившимися в последнее время террористическими атаками.