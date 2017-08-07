Global Times: Если Индия не остановится, то будет побеждена в войне

Пекин, , 03:37 — REGNUM Индия своими действиями на Сикимском участки индиско-китайской границы подталкивает ситуацию к войне, в которой у нее нет шансов на победу, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times, являющейся структурным подразделением партийной газеты «Жэньминь жибао».

«Индия бросает вызов стране, которая намного ее превосходит в силе. Индийское безрассудство ошеломляет китайский народ. Возможно, это региональный гегемонизм в Южной Азии и наветы западных СМИ ослепили Нью-Дэли, заставив поверить, что гигант к северу он нее собирается третировать южно-азиатские страны», — утверждается в статье.

В материале также выражается надежда, что Народно-освободительная армия Китая провела за прошедшие месяцы все необходимые «приготовления к военной конфронтации», в которой у Индии, как заявляется, нет шансов.

«Это война с определенным результатом. Правительство премьер-министра Нерендры Моди должно опасаться превосходящей военной силы и мобильных возможностей НОАК. Индийские пограничные войска — не соперник китайским наземным силам. Если начнется война, НОАК превосходно справится с задачей уничтожения индийских войск в пограничном регионе».

При этом, как заявляется, Китай еще не начал боевых действий только лишь потому, что глубоко ценит пограничный мир, который был достигнут и поддерживался десятилетиями, а также потому, что Поднебесная проявляет добрую волю, давая возможность Индии «осознать всю полноту губительных последствий» ее поступков.

«Правительство Моди ведет жесткую политику, которая не опирается ни на право, ни на силу. Оно безрассудно ломает международные нормы и ставит под угрозу национальную гордость и мирное развитие Индии», — говорится в статье.

Однако же, если Индия не пойдет на попятную и не выведет войска с Сиккимского участка границы между странами, который, как утверждает Китай, принадлежит ему, Поднебесная будет вынуждена принять самые жесткие меры.

«Это безответственные по отношению к региональной безопасности действия, которые обернутся против самой Индии. Если правительство Моди откажется остановиться, он погрузит свою страну в войну, которая не по зубам Индии», — утверждает редакция газеты.

Кроме того, газета напрямую возлагает всю полноту ответсвенности за возможную войну Индии с Китаем, в которой первая, как утверждается, проиграет, на премьер-министра Моди.

«Моди должен перестать лгать своему народу, что «Индия 2017 года отличается от Индии образца 1962 года». Разрыв в национальной мощи между двумя странами сейчас величайший за последние 50 лет. Если правительство Моди хочет начать войну, по крайней мере он должен честно об этом сказать народу», — приходят к заключению авторы материала.

Напомним, что Китай обвиняет Индию в том, что ее пограничники незаконно заняли Сиккимский участок границы между странами, принадлежащий Китаю. По словам китайской стороны, на конец августа еще порядка 48 все еще незаконно находилось на китайской территории. Кроме того, по утверждению МИД КНР, внушительное число индийских военных для каких-то целей сконцентрировано на индийском участке границы.

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