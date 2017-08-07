В порту Калифорнии при разливе горючего вещества пострадали 12 человек

Лонг-Бич, США, , 03:08 — REGNUM Двенадцать человек пострадали на юге Калифорнии из-за утечки опасной горючей жидкости. Об этом 6 августа сообщает CBS News со ссылкой на информацию департамента пожарной охраны Лонг-Бич.

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Утечка опасного химиката из контейнерашесть тысяч галлонов произошла около 09:30 воскресенья, 6 августа.

Сообщается, что из-за разлива опасного вещества пострадали одиннадцать портовых рабочих. Еще один сотрудник пожарной охраны получил не связанные с розливом химиката травмы. Мужчина был доставлен в клинику. Остальным пострадавшим необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Прибывшие на место происшествия службы спасения установили в бухте порта Лонг-Бич 300-метровый периметр для защиты окружающей среды от опасной жидкости.

Причины инцидента устанавливаются.