В порту Калифорнии при разливе горючего вещества пострадали 12 человек

Лонг-Бич, США, 7 августа 2017, 03:08 — REGNUM Двенадцать человек пострадали на юге Калифорнии из-за утечки опасной горючей жидкости. Об этом 6 августа сообщает CBS News со ссылкой на информацию департамента пожарной охраны Лонг-Бич.Утечка опасного химиката из контейнера объемом шесть тысяч галлонов произошла около 09:30 воскресенья, 6 августа.
Сообщается, что из-за разлива опасного вещества пострадали одиннадцать портовых рабочих. Еще один сотрудник пожарной охраны получил не связанные с розливом химиката травмы. Мужчина был доставлен в клинику. Остальным пострадавшим необходимая медицинская помощь была оказана на месте.
Прибывшие на место происшествия службы спасения установили в бухте порта Лонг-Бич 300-метровый периметр для защиты окружающей среды от опасной жидкости.
Причины инцидента устанавливаются.