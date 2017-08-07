Глава МИД Польши: Пришла пора встретиться с Лавровым

Варшава, , 02:43 — REGNUM Варшава передала Москве по дипломатическим каналам о готовности к встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран. О готовности Польши продолжить сотрудничество заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский, сообщает 7 августа газета «КоммерсантЪ».

"С польской стороны есть готовность сотрудничать», - заявил Ващиковский, однако в Варшаве не видят взаимности и готовности к диалогу.

министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

замминистров

Положительным сдвигом в сложившейся ситуации выглядит полученное польским МИДом поздравлениепо случаю получения Польшей непостоянного членства в Совбезе ООН, вместе с которым было также направлено и предложение о проведении консультаций на уровне

«Замминистры уже встретились, думаю, теперь пора встретиться и министрам», - заявил глава МИД Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что размещение американских ракет средней и малой дальности на территории Польши пока не рассматривается. Не поступало подобных предложений и со стороны США.

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