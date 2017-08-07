МИД Польши: Варшава пока не планирует размещать у себя ракеты США

Варшава, , 01:52 — REGNUM Перспектива размещения американских ракет средней и малой дальности на территории Польши пока не рассматривается. Об этом в контексте обсуждения планов Варшавы по закупке американских систем ПВО Patriot заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, 7 августа сообщает газета «КоммерсантЪ».

"Пока это все спекуляции», - заявил глава польского МИДа, отвечая на вопрос корреспондента о возможности размещения американских ракет средней и малой дальности.

В любом случае

вооружений

По словам министра, подобных предложений от США не поступало.для размещениятакого типа необходимо согласование с НАТО.

«Насколько мне известно, такую перспективу мы пока не рассматриваем», - добавил Ващиковский.

Ранее в интервью источнику глава МИД Польши заявил, что закупка американских комплексов противовоздушной обороны Patriot является ответной мерой на размещение Россией «Искандеров» в Калининградской области.

В настоящее время стороны обсуждают технические детали и цену договора. По словам министра, Польше необходимо как минимум девять батарей Patriot для защиты трех объектов: столицы, части страны, через которую в случае конфликта прибудет дополнительный контингент НАТО, и главный штаб армии.