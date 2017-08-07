МИД КНР: Россия и Китай едины вне зависимости от изменяющегося мира

Манила, , 01:37 — REGNUM Китай и Россия призвали к поддержанию более тесного взаимодействия друг с другом по проблеме Корейского полуострова, сообщает 6 августа агентство «Синьхуа».

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что он с его российским коллегой Сергеем Лавровым провел обширный и продуктивный обмен мнениями касательно текущего положения дел на Корейском полуострове. Особенно детально была обсуждена новая резолюция Совбеза ООН против КНДР.

Ван и Лавров встретились в кулуарах саммита глав МИД стран Юго-Восточной Азии, а также в ряде других мероприятий, прошедших в филиппинской столице городе Манила.

«Мы считаем, что самым важным является предотвращение дальнейшей эскалации противоречий на Корейском полуострове», — отметил Ван И, добавив, что Китай и Россия поддерживают крепкие дружеские отношения, полные согласия, всестороннего сотрудничества и поддержки вне зависимости от того, как меняется мир.

Лавров согласился с позитивной оценкой Ваном двусторонних отношений, добавив, что президент России Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС, который пройдет в китайском Сямэне (провинции Фуцзянь) уже в сентябре текущего года.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров провел на Филиппинах встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, где они обсудили вопрос принятия нового пакета санкций США против России и ответных мер нашей страны.

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