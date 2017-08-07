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Саакашвили намерен вернуться к «жаждущим» его возвращения украинцам

Политика

...для того, чтобы сделать страну европейской державой

Варшава, 7 августа 2017, 01:11 — REGNUM  Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили изучает законодательную базу для легального возвращения на Украину. Об этом экс-президент Грузии заявил на встрече с журналистами в Варшаве, передают 7 августа «Вести».

По мнению политика без гражданства, чаяния украинцев совпадают с его намерениями, и граждане Украины также хотят его возвращения в страну.

«Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев, — отметил Саакашвили. — Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса».

Комментируя свои дальнейшие планы, бывший глава Одесской области заявил о том, что уже в понедельник, 7 августа, он намерен покинуть территорию Польши и отправиться в путешествие по Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили прибыл в Польшу 4 августа, где принял участия в мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Бывший гражданин Украины заявил, что намерен вернуться в страну и продолжать там свои политическую карьеру.

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О своих ближайших планах политик намерен сообщать на встречах «в других европейских городах».

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Политическая карьера Саакашвили на Украине