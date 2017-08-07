Санкции и дипломатия: МИД Китая — за двуединый подход решения проблемы КНДР

Пекин, , 01:09 — REGNUM Санкции против ядерной и ракетной программ КНДР и возобновление шестисторонних переговоров одинаково важны и не должны быть проигнорированы, заявил 6 августа глава МИД Китая Ван И, передает агентство «Синьхуа».

Свое заявления Ван сделал в кулуарах серии встреч глав министерств иностранных дел, отвечая на вопрос, касающийся резолюции Совбеза ООН касательно запусков Северной Кореей баллистических межконтинентальных ракет в июле 2017 года.

«Китай, будучи постоянным членом Совбеза ООН проводил беспристрастную и объективную линию, а также сыграл ответственную и конструктивную роль в процессе принятия резолюции», — заявил Ван И.

По его словам, существует два ключевых момента в резолюции, а именно — привлечение к ответственности КНДР, нарушающую своими ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН и возобновление шестисторонних переговоров, которые призваны решить противоречия мирным дипломатическим путем.

Напомним, что 5 августа члены Совбеза ООН единогласным принятием новой резолюции, ужесточили санкции против Северной Кореи, которая в ночь на 29 июля успешно осуществила испытания баллистической ракеты «Хвасон-14», упавшей в исключительной экономической зоне Японии.

Отметим также, что постпред РФ в ООН Василий Небензя предостерег от чрезмерного санкционного давления на КНДР, которое может привести к ухудшению гуманитарной обстановки в стране.

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