Китай направил в Судан вертолеты для усиления ЮНАМИД

Хартум, , 00:47 — REGNUM Два вертолета первого китайского миротворческого транспортного вертолетного подразделения благополучно прибыли в аэропорт Эль-Фашир на западе Судана, сообщает 6 августа агентство «Синьхуа».

Вертолеты с пятнадцатью солдатами и двумя тоннами груза на борту отправились из международного аэропорта города Хартум и через несколько часов достиг места назначения, проделав путь 900 км.

По словам командира подразделения Чэнь Вэньлуна, его подчиненные готовы в полной мере выполнить свое миротворческое задание. Ранее первые два вертолета с двадцатью четырьмя людьми на борту прибыли на место еще в июне.

В дальнейшем, по прибытии транспортной команды, она будет объединена со строительной командой и передана под командование совместной миротворческой миссии Африканского союза и Организации Объединенных наций (ЮНАМИД) для проведения миссий воздушного патрулирования, транспортировки миротворческих подразделений, эвакуации и спасения персонала, а также поставок.

Дарфурский межэтнический конфликт в Судане обострился в 2003 году. В результате, жертвами столкновений между поддерживаемым арабскими вооруженными отрядами центральным правительством и повстанческими негроидными группами стали 300 тыс. человек, еще 2 млн вынуждены были покинуть места проживания. В результате, с целью стабилизации ситуации, резолюцией 1768 Совбеза ООН была создана ЮНАМИД.

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